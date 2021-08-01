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有片！5分鐘緊實手臂 告別掰掰袖
夏天來臨，很多人因為手臂肉肉的不敢穿無袖，拍照甚至要做出各種姿勢來隱藏手臂的肉，今天來做簡單的瘦手臂運動，讓自己更有自信！
緊實的手臂能讓視覺上看起來更纖細，整體也會感覺更年輕，把手臂訓練好，之後做其他的腹肌訓練，也能透過手臂做輔助，全部做完也別忘記拉筋伸展，讓肌肉適時的放鬆，每天5分鐘，準備好一瓶水壺，跟著楊允兒UNA徒手運動練出手臂線條。
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