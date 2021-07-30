【直播預告】追劇不悲劇！3招伸展房腰痠背痛

張禹萱從小身材瘦弱，小學一年級就被爸爸送去練角力，希望她藉此強身、保護自我。天份、熱情、加上世界級獎項的肯定，讓張禹萱決心以角力為夢想，並在18歲那年，隻身赴日進行特訓。然而異鄉的日子嚐盡排擠、比賽與經濟的壓力，甚至遇到重挫運動員生涯的嚴重膝傷，最後暴飲暴食、失去自我。她是如何走過逃避的日子，至今仍堅持在角力的路上，並重拾自律的生活？

2021-07-30 10:01