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【直播預告】追劇不悲劇！3招伸展房腰痠背痛
防疫在家追劇，總是覺得後頸僵硬、卡拉卡拉嗎？8月3日下午四點，全台女性健身社群「有肌勵」邀請物理治療師Flyna飛娜，在粉絲專頁直播分享NG的追劇姿勢，以及做哪些運動可以伸展、舒緩身體。
看電視、追劇的姿勢千奇百怪是很自然的反應，因為身體在不正確的姿勢中會持續自我調整，但如果一直沒有找到正確的姿勢，會讓全身上下痠痛不已喔！這場直播，物理治療師Flyna飛娜會讓大家了解10種NG的追劇姿勢對身體所產生的危害，也會教大家正確的坐姿，並分享居家運動訓練菜單，讓大家在家能適時的放鬆肌肉、舒緩身體。
「有肌勵」的直播中，將會分享她的訓練心法，以及如何維持好體態，8月3日下午四點，鎖定粉絲專頁直播，了解錯誤姿勢帶來的危害，並起身動一動，歡度週二下午。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
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