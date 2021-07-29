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【直播預告】一起吃飯吧｜懶人冷凍料理包feat.拾閒堂

聯合新聞網 / 林祐遙
7/31(六)中午12點，「有肌勵」線上直播。
7/31(六)中午12點，「有肌勵」線上直播。

無論你是忙到沒時間動手煮的上班族人士，還是天生手殘的廚房終結者，7/31(六)中午12點「有肌勵」線上直播，千萬別錯過！

來自高雄的「拾閒堂」，是一家無菜單料理餐廳，完全預約制的方式，因疫情關係，預約大大減少，但為了讓更多人可以吃到總鋪師的手藝，決定推出冷凍料理包，主打低鹽、低鈉，高CP值的價格，讓小資男女一次囤貨10包也不是問題！

拾閒堂冷凍料理包有紅燒牛肉、紅燒牛肉三寶、清燉牛肉、鮑魚香菇雞腿四種口味。照片由拾閒堂授權「有肌勵」刊登
拾閒堂冷凍料理包有紅燒牛肉、紅燒牛肉三寶、清燉牛肉、鮑魚香菇雞腿四種口味。照片由拾閒堂授權「有肌勵」刊登

本次直播將一次開箱所有口味，有紅燒牛肉、清燉牛肉，不吃牛的朋友，還有鮑魚香菇雞腿的口味喔！7/31(六)中午12點，敬請鎖定全台最大女性健身社群「有肌勵」的粉絲專頁，帶著午餐快來跟我們一起吃飯吧！

點此連結報名直播活動

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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