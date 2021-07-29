從工程師轉為女力創業家 S姐：目標大於恐懼，你就無所畏懼

原為工程師的謝瑞珊，是什麼樣的機遇，讓她成為江湖人稱S姐？

身兼部落客、專欄作家、獵頭顧問，更是女力學院的創辦人，創業期壓力過大自律失調，她透過不斷運動找回自己，她相信一個人的價值無限。

勇於挑戰

謝瑞珊接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她的創業過程，以及如何透過運動改善她的身心不平衡。

喜歡與人接觸、勇於挑戰的謝瑞珊，大學參加熱舞社，跳出興趣，加入舞團，成績一項優異的她，曾赴法國當交換生，開拓視野。

大學畢業後擔任工程師，每天上下班接觸同一群人，她發現規律的工作內容不是她想要的，謝瑞珊辭職找尋新方向，意外得到一份獵頭顧問的工作機會，雖然毫無經驗，但因為對人有興趣，她決定踏入這項領域，挑戰自己，也做出一番成績。

離婚成為轉捩點

幾年前，她有過一段婚姻，前夫希望她能跟他回加拿大生活，但她不打算這麼做，她對生活有想法，還有很多事想實踐，因為理念不同，最後達成協議和平離婚。

她發現即使到現在，女性依然要面對社會的期待與壓力，覺得時間到了就該結婚生子，她心想連自己都被這樣的問題困擾，那一定還有更多迷茫的女性，她決定創立「WOOMANPOWER女力學院」，邀請各領域的女性人才，透過她們的專業帶領，幫助女性檢視自己、愛自己，讓她們能從學習中成長，找到歸屬。

身體出現警訊

創業初期有許多不確定性，找講師常常被拒絕，資金周轉一度有困難，加上必須不斷創新、發想新的模式，謝瑞珊漸漸感到壓力，開始失眠、心悸、浮躁，她諮詢物理治療師，多喝水，嘗試冥想。

一開始冥想只能讓她擁有短暫平靜，但思緒還是很亂，後來她透過好友的鼓勵，開始一週一次上健身房，她重新愛上流汗的感覺，健身漸漸滲入她的生活，改善自律神經失調。

把時間過得有效率

身兼多職的謝瑞珊，每天都過得非常充實，她利用零碎時間運動，也開始自學hiphop，運動後不僅讓身心狀態變得更好，腿也變細了，原本穿不下的褲子也能再次穿上。

為了想要有好的生活，她努力工作、認真創業，也成功鼓勵女性學員改變自己，勇於嘗試，即使回到單身，謝瑞珊整體感覺非常自由，她堅信只要目標大於恐懼，就能無所畏懼。

透過「有肌勵」謝瑞珊想鼓勵更多人：

跨出第一步最難，對自己好也很難，運動是一個只要跨出第一步，就會讓你有動力前進，又對自己好的方式，只要愛自己，就能夠讓你對任何事情無所畏懼。