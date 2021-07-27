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有片！10分鐘召喚馬甲線 初學者也上手

聯合新聞網 / 江柏蓉
每天跟著影片訓練，10分鐘幫你召喚馬甲線。圖/Canva
每天跟著影片訓練，10分鐘幫你召喚馬甲線。圖/Canva

防疫期間長期在家，是不是累積了不少贅肉？想要瘦肚子，除了控制飲食，也要搭配運動訓練，才能讓線條更緊實。

影片中會訓練到上腹肌、側腹肌以及下腹肌，整組做完可以再多做兩到三組，更精準訓練到肌肉，如果你是初學者也不要放棄，能撐一秒是一秒，慢慢練習就能讓肌肉核心變強大，快跟著楊允兒UNA動起來！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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