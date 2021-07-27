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有片！10分鐘召喚馬甲線 初學者也上手
防疫期間長期在家，是不是累積了不少贅肉？想要瘦肚子，除了控制飲食，也要搭配運動訓練，才能讓線條更緊實。
影片中會訓練到上腹肌、側腹肌以及下腹肌，整組做完可以再多做兩到三組，更精準訓練到肌肉，如果你是初學者也不要放棄，能撐一秒是一秒，慢慢練習就能讓肌肉核心變強大，快跟著楊允兒UNA動起來！
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｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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