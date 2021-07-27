【直播預告】減醣飲食這樣吃！五星主廚教你做「嫩雞烘蛋」
用低熱量、低脂肪、高蛋白質的雞胸肉，搭配色彩繽紛的甜椒，鋪上滿滿的高鈣起司，製作出色香味俱全的「嫩雞烘蛋」！
全台最大女性健身社群「有肌勵」邀請到五星主廚張威展，將在7/30(五)下午四點的直播料理節目中，傳授快速又簡單烹調方式。
五星主廚大推減醣飲食
張威展是熱愛健身的五星飯店主廚，擅長料理、攝影，也是各大廚具、鍋具、食品廠商指定最愛的烹飪老師，獲邀擔任多家品牌商顧問。
近年來，他極力推廣健康料理，希望幫助國人吃得安心、也減少負擔。
張威展強調，疫情解封後也要吃得健康跟補足營養，建議民眾可以將市售雞胸肉加上起士，把蛋白質加好加滿，搭配充滿膳食纖維的蔬菜，就可以吃得飽足又健康囉！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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