脊椎側彎導致肋骨變形 踏上瑜伽矯正之路 高美菁：我修正的是人生！
高美菁在國中時，就被檢查出「自發性脊椎S型側彎」，然而此後的二十多年，她卻從未正視身體發出的警訊。
直到37歲時，高美菁離開了外商廣告公司的工作，她終於有時間停下來好好凝視自己。
鏡子裡的她，身體已變得扭曲歪斜，右側胸廓肋骨明顯變形外擴、肩膀一高一低，大腿左右粗細明顯不同，她責怪自己怎麼會把身體搞成這樣畸形。
此後，高美菁踏上了瑜伽矯正之路，如今邁入第十年，她說：「我還在過程中，而我不是在矯正脊椎側彎，我是在修正自己的人生！」
沒自信的完美主義者
高美菁接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她透過瑜伽改善脊椎S型側彎，以及學會覺察內心、肯定自我的歷程。
從小凡事追求完美的個性，高美菁說，其實說穿了是因為沒自信，才會想要透過外在的肯定，去證明自己的價值。
然而這造成她經常忽視自己的想法和情緒，全盤接受他人的要求，把壓力和委屈全往肚裡吞，只為了滿足外界的期望。
一個人當四個人用
高美菁過去身處在瞬息萬變的廣告產業，又是工作量和壓力都極大的外商公司，熬夜加班是家常便飯，甚至經常直接看到隔天的日出。
她回憶起當時經常頭痛劇烈到想撞牆，胃痛更是直接痛到嘔吐，還是勉強著自己要撐下去。
直到離職後，公司找了四個人來承接她的工作量，她才明白：一直以來，竟讓自己過著嚴重超載的高壓生活。
談起那段辛苦的日子，高美菁說，她學會了不要再嘗試去控制一切；因為那會讓別人錯過成長的可能，也失去讓別人瞭解自己想法的機會。
用瑜珈為身體穿上隱形的束身衣
想要好好照顧自己，高美菁決定從矯正脊椎側彎開始，一開始透過整脊推拿、物理治療等方式，然而都不見好轉。
後來嘗試穿整骨的束身衣，一年後雖然有稍微改善變形的胸廓，但她一想到一輩子都要穿著盔甲般的束身衣，無法自由伸展，讓她決定另尋他法。
十年前，37歲的高美菁上了第一次的瑜伽課，此後漸漸地全心全意投入其中。一股想要了解自己、調整好身心狀態的渴望，讓她思考：也許瑜伽將是找尋自己的一條路。
學會接受自己的全部
高美菁多年來持續進修，透過瑜伽結合禪坐、靜心的物理治療課程，在每一個練習動作的過程中，更有耐心地去觀察身體的需求，用身體想要被對待的方式去使用它。
她特別提到，那些無意識在傷害自己的行為模式，比如緊張就聳肩、坐臀重心偏移、慣性翹腳等習慣，都要試著去發現它。
經由上述的練習，就能逐步地打開身體的覺知和感受力，進而慢慢地改變它。
愛別人之前先好好愛自己
瑜伽讓高美菁將脊椎側彎視為禮物，坦然接受自己的不完美，全心接受身體每個時期所呈現的樣貌。
透過「有肌勵」，高美菁想鼓勵更多人：
如果你對他人的付出，是因為渴望從他身上得到愛，請試著將付出的那些心力，拿回來投注在自己身上。
當你開始學會愛自己，才會覺得自己值得被愛。
愛自己並不難，就從照顧身體開始吧！
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