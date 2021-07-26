有片！瑜珈環伸展 開胸、美背、緊實手臂線條
心裡總是以許多雜念，導致無法放鬆嗎？瑜珈結合平穩的呼吸節奏以及各種體式讓身體放鬆，讓身體變得更加柔軟，經常練習可以修飾身體線條、促進循環，讓我們更專注於當下 ，遠離紛擾。
影片中9個動作教你按摩舒緩、伸展拉筋， 不僅可以開胸、美背，還能緊實手臂線條，瑜珈環的圓弧造型符合人體曲線，更容易完成各種瑜珈體式，能貼合頸部，幫助頸椎舒緩，讓手部肩膀伸展活動更順暢，快跟著Hsin Sophie Lin，一起釋放壓力，找回身心靈的寧靜。
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