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有片！瑜珈環伸展 開胸、美背、緊實手臂線條

聯合新聞網 / 江柏蓉
影片中9個動作教你利用瑜珈環按摩舒緩、伸展拉筋， 不僅可以開胸、美背，還能緊實手臂線條。圖/Canva
影片中9個動作教你利用瑜珈環按摩舒緩、伸展拉筋， 不僅可以開胸、美背，還能緊實手臂線條。圖/Canva

心裡總是以許多雜念，導致無法放鬆嗎？瑜珈結合平穩的呼吸節奏以及各種體式讓身體放鬆，讓身體變得更加柔軟，經常練習可以修飾身體線條、促進循環，讓我們更專注於當下 ，遠離紛擾。

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