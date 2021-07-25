不再苛責自己不完美 音樂系女教授變身健身教練

陳虹百是國立大學的音樂系教授，如果滿分是100分，她絕對逼自己要做到200分。不喜歡自己、嚴苛批判自己，前幾年身體健康反撲，所有努力的、在乎的，一夕崩解。

「我是不是搞錯人生方向了？」如今，陳虹百考取健身教練證照，為了自己，也為了更多人的健康努力下去。

永遠不完美的自己

陳虹百接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享自己的蛻變故事。

從小到大，她總是嚴苛要求自己，每當完成一件事情，不是肯定自己完成了就已經很棒，而是一結束就是開始檢討、批判自己。面對生活、工作挫折或不夠完美的事，更是無限的責備自己。

她總是時時刻刻檢視自我，無時無刻處於緊張警戒狀態，在乎別人的評價、擔心有負評、擔心別人不開心、擔心別人不滿意，惶惶不得終日。

就算取得國外博士學位、當到聯合國教科文組織中專業學會所屬委員會主席，在大學音樂系任教，她還是像希臘神話中的薛西佛斯，無止盡的努力、苛責、努力，永遠覺得自己不夠好。

身體反撲成就一夕瓦解

日日處於這樣高壓的狀態下，她常在書桌前，一坐就超過十小時。運動，很重要，但要把一堆事情做到完美，都來不及了哪有時間？

幾年前，身體開始反撲，所有生命中認為重要的事情、非做不可的事情、想要去努力的事情，一夕崩解。演講推掉、課程請假、一路籌備到快要舉行的國際會議，也無法出國主持。

所有努力的、在乎的、一步步好不容易走到的，一夜之間全被擊潰。

為什麼從沒為健康努力

陳虹百懊惱發現發現，自己一路為自認為重要的工作，為了它熬夜、緊張，卻從沒為和性命相關的健康而努力，「一整個搞錯了人生的投資標的」，決定另起新局，為自己的健康而努力。

因為從沒有運動習慣，身體狀態又不好，體力其實非常差，去公園慢跑不到40公尺就覺得喘不過氣快暴斃。慢慢的，可以跑1公里、2公里、5公里、1小時，更完成人生第一場馬拉松：田中米倉馬拉松的10公里組

養成運動習慣後，她開始上健身房，毫無基礎的她，在專業教練指導下，運動變得好玩，先前在求學、工作上的訓練，比如說自律、堅持、勇敢、努力，在運動中也扮演重要角色，讓她進步很快，更有成就感。

對陳虹百來說，運動不是一個轉折，而是開闢了一番新的天地，它跟工作不是二選一，都成為生活中的重要部分。

運動開闢新視野

除了重訓外，陳虹百也開始嘗試不同的運動，有空就去爬溪頭的天文台，後來挑戰合歡山群峰。過去怕水，如今她玩SUP立槳、駕駛風帆在海上乘風破浪，最近也開始接觸拳擊。

因為體認到運動與肌力訓練的重要性，她更考取樂齡運動健身教練證照，未來要帶長者們運動，透過運動減少摔倒、延緩老化、增進生活品質。之後也還規劃考取其它相關的運動證照。

鼓勵你的話

運動不用一定要很久、很激烈、負擔很大，剛開始只要一天做一點點就很棒了，才不會給自己太大壓力，以後再隨著狀況，慢慢調整時間與強度就好，重點在有沒有一天一點點的開始。慢慢來，比較快，只有累積、沒有奇蹟。

運動也像是複利投資，每天一點點，慢慢累積，在身心有餘裕的狀態下，就多投資一點，沒有的話也不要太勉強，只要慢慢一點一滴，往正確的方向前進，就有機會變得更好。

透過「有肌勵」，陳虹百想鼓勵更多人：

千萬不要因為忙碌，或覺得無法達到某種境界、目標而不開始，你不用很厲害才能開始，但要開始才有機會變得很厲害。希望大家能慢慢累積自己的健康存摺，開始，永遠不嫌晚。