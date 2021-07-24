有片！坐著跳防疫健康操 樂齡銀髮版

今年43歲的瑜伽老師陳書育，從身形完全看不出年紀，練習了瑜伽十幾年的她說：幾歲愛上運動，年齡就會停在幾歲！一開始接觸瑜伽的契機是為了矯正身形，最後更帶來了身心靈的全面改變，如今陳書育成為了能夠影響更多人的瑜伽老師。這一切的改變始料未及，卻是陳書育最棒的收穫，曾被學生問她怎麼從不生氣？她說：當妳愛自己，就捨不得讓自己發脾氣。

2021-07-23 09:34