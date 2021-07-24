有片！坐著跳防疫健康操 樂齡銀髮版
防疫期間長時間在家，限制了身體的活動量，家中長輩最愛去的公園，疫情期間也變得不再安全，到底如何在有限的空間裡活動筋骨？這套健康操由林頌凱醫師帶領，僅需要一張椅子，就能跳出健康。
影片中8個動作全程坐在椅子上，動作簡單，適合男女老少，不只舒展筋骨、釋放壓力，也能活動身體關節，建議每天早晚做一次，讓身體維持適當的活動量，對身心都有幫助，快跟著聯新運醫的林頌凱醫師，一起居家動起來！
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