小臉救星來了 口罩再也不會鬆鬆的
疫情爆發將近兩年，戴口罩出門已經變成常態，但你知道嗎？口罩也有分大小，「有肌勵」將在07/23晚上八點，線上直播開箱，小臉救星「親親JIUJIU」口罩。
小臉人真的有福了，「親親JIUJIU」這次推出的拋棄型醫用三層口罩，不僅顏色繽紛，可以療癒心情以外，小顏款設計更是滿足小臉人與大孩童，不用擔心口罩太大，防護不完全。
同場加映，戴口罩到底該不該化妝？相信很多女孩們正在為這件事苦惱吧，以及口罩小資訊，就讓「有肌勵」來告訴你。
請鎖定07/23晚上八點，「有肌勵」粉絲專頁，線上直播，我們不見不散！
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