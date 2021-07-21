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小臉救星來了 口罩再也不會鬆鬆的

聯合新聞網 / 林祐遙
小臉人救星，開箱「親親JIUJIU」口罩，請鎖定「有肌勵」07/23晚上八點線上直播。
小臉人救星，開箱「親親JIUJIU」口罩，請鎖定「有肌勵」07/23晚上八點線上直播。

疫情爆發將近兩年，戴口罩出門已經變成常態，但你知道嗎？口罩也有分大小，「有肌勵」將在07/23晚上八點，線上直播開箱，小臉救星「親親JIUJIU」口罩。

小臉人真的有福了，「親親JIUJIU」這次推出的拋棄型醫用三層口罩，不僅顏色繽紛，可以療癒心情以外，小顏款設計更是滿足小臉人與大孩童，不用擔心口罩太大，防護不完全。

同場加映，戴口罩到底該不該化妝？相信很多女孩們正在為這件事苦惱吧，以及口罩小資訊，就讓「有肌勵」來告訴你。

請鎖定07/23晚上八點，「有肌勵」粉絲專頁，線上直播，我們不見不散！

點此連結參加直播活動

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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社團：女性專屬|健身的我超美

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