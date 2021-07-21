有片！準備一條毛巾 10分鐘舒緩肩頸手臂痠痛
全國三級警戒從5月19日一路延至7月26日，許多上班族開始居家辦公，休閒娛樂也轉為家中，容易有長期久坐、姿勢不良等問題，漸漸的造成身體的負擔，讓身體變得緊繃不適。
10分鐘的影片，共有15個動作，每個動作做5下，中間休息10秒，帶你緩解因為辦公、追劇，長期久坐及不良姿勢造成的肩頸痠痛，這套動作在睡前做效果會更好，有助身心靈的放鬆，能更快入睡，快準備好一條小毛巾、瑜珈墊，跟著莎夏 X SASHA CHEN一起把身體打開！
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