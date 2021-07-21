父母離異 遭遇性騷 Ruby把精神寄託在運動上：「只有這個時候才快樂」
從小父母離異，Ruby和媽媽一同生活，卻遭媽媽的異性友人伸出狼爪，讓Ruby的童年陷入危機與恐懼。
沒有安全感的Ruby，將精神寄託在運動上，曾因傷放棄跳舞，是什麼理念，讓Ruby轉戰其他運動，反而讓人生更加精彩？
充滿陰影的童年
今年26歲的Ruby，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她充滿陰影的成長過程。
在Ruby有記憶的時候，父母已經離異，她跟著媽媽一起生活。高中時，媽媽經常邀請教會的男性友人到家裡，友人卻趁媽媽不在時，對Ruby上下其手，聰明的她，知道求救、保護自己。
向媽媽表示自己遭受狼爪，並要求媽媽不要再邀請異性到家裡，媽媽選擇無視這段抗議，甚至不相信Ruby說的話，讓Ruby難過又無助，甚至感到怨恨，只好每個週末都躲到阿姨家。
叔叔、阿姨的疼愛
因為媽媽的荒唐，讓Ruby的童年充滿恐懼與陰影，採訪中，即使聽到她侃侃而談、毫不在乎的語氣，從用詞中，還是能感受到這女孩不向命運低頭的傲氣。
Ruby從小就和經常照顧她的叔叔、阿姨在一起，因為叔叔和阿姨沒有自己的小孩，所以將Ruby視如己出，把最好的都給她，可說是人生中的第二對父母。
叔叔和阿姨經常帶Ruby登山、騎腳踏車、游泳和跳舞，盡情享受戶外的空氣，因為阿姨曾是舞蹈老師，現在是一位瑜伽教練，在耳濡目染的環境下，養成Ruby熱愛跳舞和運動的習慣。
排演受傷遭冷眼
熱愛跳舞的Ruby，國中就讀舞蹈班，卻在排演前意外受傷，讓她必須休養一個月，也因此錯失演出機會。
或許是過去的成長環境，讓Ruby個性變得極端、敏感，同學一句：「好羨慕妳都不用排演」，讓Ruby覺得這是取笑，不僅如此，連老師都給Ruby臉色看，讓她感到無助又沮喪。
上了高中，Ruby放棄就讀舞蹈班的機會，因為她再也不想面臨受傷後的恐懼、他人嘲笑的眼光，但她沒有討厭運動，而是將時間、精力，投注在未來想報考的第一志願—台東大學身心整合與運動休閒產業學系。
享受運動後留下的汗水
Ruby後來上了第一志願，在大學四年中，她嘗試了許多運動，像是游泳、登山、攀岩、重訓、皮拉提斯，還去綠島潛水、活水湖學風浪板，每一次運動流下的汗水，像是在幫Ruby洗去不好的回憶。
皮拉提斯是Ruby最喜歡的運動，透過這項運動，可以訓練核心、平衡感、增加柔軟度以及雕塑身材，皮拉提斯的訓練，可以讓許多舞者或運動員更能夠掌控身體，對於復健也很有幫助，因為這項運動很安全，也帶給Ruby很大的安全感。
畢業後，Ruby也考取許多相關證照，現在的她是一位專業的皮拉提斯教練，同時還有芭蕾雕塑、空中瑜珈的專業，指導學員的同時，更享受與大家一起運動的時光。
運動是心靈的寄託
對Ruby來說，運動是她心靈的寄託，因為可以專心做一件事，什麼都不要想，是她一天中最快樂的時光。
曾因為排演受傷遭冷眼的Ruby，雖然放棄舞蹈，但透過其他運動找到熱情，她笑說：「現在的我比當時跳舞的我更快樂！」
透過「有肌勵」，Ruby想告訴更多人，喜歡一件事，就勇敢去做，與其在乎別人的眼光，不如好好欣賞樂在其中的自己。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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