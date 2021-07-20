研究所休學後求職 工作壽命最長不到一個月 意外接觸運動產業 Natalia不再害怕上班的路程

你有因為「不知道自己能做什麼」感到迷惘嗎？Natalia每份工作都撐不過一個月，認為自己抗壓性超低，甚至會恐懼早晨的來臨。

意外接觸運動產業、到澳洲打工度假，Natalia是如何轉換心態，又是從哪些小事開始，將自己平凡的人生，畫上繽紛的色彩？

迷惘的求職之路

今年30歲的Natalia，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享自己在接觸運動產業之後，人生變得更加精彩的故事。

Natalia大學畢業後，沒有立即就業，選擇透過推甄，繼續攻讀研究所，就讀過程中，卻發現學習壓力太大，加上所選科系與未來理想不符，決定放棄。

休學後，在求職路上，對自己缺乏信心，每份工作的壽命，最短兩週，最長也不超過一個月，甚至連親友幫忙介紹的公司，Natalia都待不下去，一度厭世到討厭面臨上班的早晨。

我還能做什麼

後來爭取到一份運動教室櫃檯的工作，做了幾天，又燃起想放棄的念頭，但櫃檯工作超簡單，只要記住所有會員的名字就好了。

Natalia心想：「就是背名字而已，如果這麼簡單的事我還不會，我還能做什麼？」

從背名字開始，到參加公司的業務培訓，Natalia放下害羞的個性、加強訓練口條、善用天生親切的磁場，最後從一位櫃檯小姐，成為公司裡成交率達90%的菁英業務。

精彩的澳洲之旅

兩年的職場訓練，讓Natalia變得自信、活潑，眼界也變得寬闊，為增廣見聞，決定離職到澳洲打工度假。

選擇遠離華人區，並且突破語言的隔閡，Natalia在澳洲度過非常精彩的生活，甚至在當地當起二房東，與來自世界各地的外國人成為好朋友，過去職場的業務培訓，讓她面對陌生人也不會感到害羞。

兩年的澳洲生活，精彩卻也緊湊，忙碌的生活，讓Natalia減少了運動時間，導致身材變得豐腴，身高163公分的她，體重來到60公斤，回台那一天，爸爸來接機，一度認不出Natalia，還說：「我還以為是哪個大嬸呢」

犯懶是大忌

回台後，下定決心要運動的Natalia，一開始很勤勞地跑健身房、運動場，但天生愛犯懶的個性，讓運動這件事走向「三天捕魚、兩天曬網」的情況。

擁有運動基礎的Natalia，如果維持每天運動的習慣，應該是可以很快達到理想中的體態，因為「怠惰」這個壞習慣，讓她的體重一直降不下來。

Natalia受不了豐腴的自己，還有親友三不五時的嘲諷，她主動加入運動社團，靠著網友的分享與鼓勵，以及透過168飲食的控制，終於成功瘦身10公斤。

鼓勵你的話

Natalia曾經在求職路上失去自信、感到迷惘，感謝當初堅持「背會員名字」的自己，沒有輕易離職；從澳洲回來後，也繼續抱著不放棄的理念，成功瘦身。

過去職場的歷練、運動後汗水的洗禮，讓Natalia重新找回熱情與自信，透過「有肌勵」，想要鼓勵更多人，「做一件事情要先找到熱情和動力，把自信培養出來後，臉上就會自帶女神光。」