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爆汗燃脂舞拉丁！跟著拉丁舞老師Jessie來場動感之夜

聯合新聞網 / 江柏蓉
「有肌勵」粉專於7月22日週四，晚上8點，直播爆汗舞拉丁，一起享受週四的動感之夜。
「有肌勵」粉專於7月22日週四，晚上8點，直播爆汗舞拉丁，一起享受週四的動感之夜。

一般的居家運動已經無感，想來點前所未有的動感嗎？7月22日週四，晚上八點，全台最大女性健身社群「有肌勵」邀請拉丁舞老師Jessie，在粉絲專頁直播拉丁舞教學，拋下你白天瑣碎的煩惱，動起來爆汗然脂！

Jessie從小就胖，被同學笑為女金剛，164公分，體重75公斤的她，在自卑中長大，讀專科後，Jessie接觸營養學、學習健康飲食，體重才開始下降，集才華於一身的Jessie，高中就擔任薩克斯風老師，大學學習拉丁舞，被舞蹈教室發掘邀請擔任老師，最後更成立自己的舞蹈教室，她靠著肌力訓練，搭配瑜珈墊運動雕塑身材，現在40歲的她體態比以前都還要好看。

有肌勵」的直播中，將會分享她的訓練心法，以及如何維持好體態，７月22日週四，晚上八點，鎖定粉絲專頁直播，跟著拉丁舞老師Jessie一起揮灑汗水，歡度週四夜晚，我們不見不散。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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