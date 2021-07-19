有片！1+1雙人核心訓練
總覺得一個人在家運動太無聊？今天的運動絕對讓你不孤單，快呼叫你的家人、小孩，準備來場雙人核心運動，有伴陪著，越動越有動力！
影片中6個動作，中間不休息，以上動作3個循環，這套動作會用到滑盤，如果沒有滑盤也可以用抹布代替，雙人運動不僅能鍛鍊身體，還能增進感情、殺時間，透過相互監督，增加運動的樂趣，快跟著Lemon老師，增加運動的動力！
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