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你跳過國民健康操嗎？七、八年級生的共同回憶 邀你一同來回味
「123、321、1234567，我們是快樂的好兒童！身體好、精神好、愛清潔、有禮貌、人人見了都喜愛，嘿！嘿！嘿嘿嘿！」，這段歌詞你至今仍朗朗上口嗎？
全台最大女性健身社群「有肌勵」，要攜手老派懷舊的「報時光UDNtimes」，在今天7/19下午四點來一場「運動懷舊主題直播」。
節目中將一同回味七、八年級生最熟悉的回憶，從運動競賽綜藝「百戰百勝」、「少年特攻隊」，還有熟悉的直排輪、踢毽子、打陀螺，到人人都會跳的「國民健康操」。
邀請你與我們一同搭上時光機，透過滿滿的老照片一起話當年！
點下方貼文連結報名直播活動：
https://www.facebook.com/udnGpower/posts/309492947525655
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
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