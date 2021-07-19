快訊

疫情反爆離職潮？他：緊急狀態決策讓你看清公司

奧運國手今出征！中華隊68戰將 奪牌就看他們

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你跳過國民健康操嗎？七、八年級生的共同回憶 邀你一同來回味

聯合新聞網 / 陳怡雯
台北市八十七學年度中等學校運動會在市立體育場舉行，圖為學生跳健康操。攝影/林永昌
台北市八十七學年度中等學校運動會在市立體育場舉行，圖為學生跳健康操。攝影/林永昌

「123、321、1234567，我們是快樂的好兒童！身體好、精神好、愛清潔、有禮貌、人人見了都喜愛，嘿！嘿！嘿嘿嘿！」，這段歌詞你至今仍朗朗上口嗎？

全台最大女性健身社群「有肌勵」，要攜手老派懷舊的「報時光UDNtimes」，在今天7/19下午四點來一場「運動懷舊主題直播」。

節目中將一同回味七、八年級生最熟悉的回憶，從運動競賽綜藝「百戰百勝」、「少年特攻隊」，還有熟悉的直排輪、踢毽子、打陀螺，到人人都會跳的「國民健康操」。

邀請你與我們一同搭上時光機，透過滿滿的老照片一起話當年！

點下方貼文連結報名直播活動：

https://www.facebook.com/udnGpower/posts/309492947525655

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片！1+1雙人核心訓練

總覺得一個人在家運動太無聊？今天的運動絕對讓你不孤單，快呼叫你的家人、小孩，準備來場雙人核心運動，有伴陪著，越動越有動力！

你跳過國民健康操嗎？七、八年級生的共同回憶 邀你一同來回味

「123、321、1234567，我們是快樂的好兒童！身體好、精神好、愛清潔、有禮貌、人人見了都喜愛，嘿！嘿！嘿嘿嘿！」，這段歌詞你至今仍朗朗上口嗎？

運動半年甩掉15公斤 正妹老師朱珮綸：跌倒了就再站起來！

多囊性卵巢症候群，加上不愛運動，讓體重飆高到70公斤。從小由阿公阿嬤帶大，爺爺過世那年，朱珮綸將自己困囿在無限的悲傷中。 透過運動找自己、找健康，朱珮綸終於重拾笑容，淚眼中體會「跌倒了就再站起來！」

為什麼減脂那麼慢？健身教練直播教你心法＋運動法

全台最大女性健身社群「有肌勵」，邀請健身教練劉雅玲，7月18日晚上8點，在粉專直播，和你分享：為什麼減脂那麼慢？進階版分腿蹲教學。請鎖定有肌勵粉專！https://www.facebook.com/udnGpower

有片！4分鐘Tabata核心訓練操

生活總是被綁住，找不到時間運動嗎？TABATA是一種講求在短時間內進行高強度的間歇訓練，只需要4分鐘，就能達到跑步1小時的效果。

被誤認成健身教練的鋼琴老師　張尹亭用運動證明自己：我的價值，我來定義！

張尹亭從小開始學琴，熱愛音樂的爸爸，不惜重本栽培三個孩子，即便借錢也要讓他們走藝術這條路。然而張尹亭卻被爸爸點名，說她是一個「破壞者」，只因三兄妹中，只有她沒考上研究所。這三個字，深深烙印在她心中，激起證明自己的渴望；如今透過健身帶來的改變與成就感，讓她終於在心裡與這道傷疤和解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。