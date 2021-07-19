運動半年甩掉15公斤 正妹老師朱珮綸：跌倒了就再站起來！

多囊性卵巢症候群，加上不愛運動，讓體重飆高到70公斤。從小由阿公阿嬤帶大，爺爺過世那年，朱珮綸將自己困囿在無限的悲傷中。

透過運動找自己、找健康，朱珮綸終於重拾笑容，淚眼中體會「跌倒了就再站起來！」

沒自信的自己

國小課輔老師朱珮綸接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享自己的運動故事。

她是多囊性卵巢症候群患者，生理期3到4個月才來一次，體重不容易下降，她超級不愛曬太陽、流汗，更別說運動，喜歡穿寬鬆褲子，掩飾自己身材。

放假時，她會和朋友約逛街、吃美食、踩踩網美景點，不知不覺中身材也慢慢走樣，被身旁的家人朋友們「提醒」，才知道原來她都活在自己的世界裡，接著越來越沒自信，朋友約也不敢出門。

走不出爺爺過世

朱珮綸從小因父母工作忙碌，都是由阿公阿嬤帶大。她一直以為，常常在身邊的人，應該永遠都會在。阿公在睡夢中過世時，她氣自己沒能體會「樹欲靜而風不止」，沒有及時行孝。

朱珮綸開始逃避家人聚會，沒辦法看到全家和樂融融，埋怨為什麼老天爺選到阿公，連一句道別都來不及講。她傷心的無法準備考試，每天到學校操場邊走邊想阿公，難過時就哭，眼淚擦一擦再繼續走。

走了三個禮拜後，下班後突然有事可以做了。一開始走操場，後來開始跑跑看，流完汗後回家洗澡，心情和身體被放鬆了。

男友刺激開始騎單車

5年前，和愛騎單車的男友交往，對方假日常常和朋友約騎車挑戰，莫名激發了朱珮綸獅子座的好勝心。為了怕她只是三分鐘熱度，大家建議朱珮綸先從家裡現有的單車練起，有興趣之後再入手公路車。

對於朱珮綸這個運動新手來說，騎家裡的淑女車怎麼能跟得上公路車？第一次約騎就被狠甩在後頭，邊騎到哭，根本看不到前方人的背影。不服輸的她，思考兩個禮拜決定入手品牌公路車，決心挑戰自我。

21天養成習慣

單車適合假日和朋友們約騎，平日晚上她就到操場慢跑練體力，給自己設定21天習慣養成的目標，看能不能對跑步產生好感。

過程中，聽著音樂、腦袋放空，享受在其中，心境開闊許多，當下遇到的壓力與難題也全都迎刃而解。花了半年騎單車、慢跑，她從70公斤減到50至55公斤，不喝飲料改喝水，身體更健康了。

加油你可以的

有一次，朱珮綸騎單車挑戰中寮山殺人坡時，因前面路段變速使用不正確，導致爬坡重踩時鏈條硬生被踩斷。就快到頂了⋯聽到「喀」一聲，她來不及反應，車子直接往後滑慘摔！起來第一件事情，卻是先看車有沒有受傷（畢竟碳纖維車架貴桑桑～）。

接下來的日子，朱珮綸只敢騎平路，因為害怕再度摔車，再也不敢答應騎山路的邀約，看著車友們又完成了哪座山的挑戰，她既羨慕又恐懼⋯！

直到一次約騎活動，其中一個路段她望著眼前的坡⋯「那不是坡那是牆，我根本騎不上去，不可能的，」腦中不斷浮現若是摔車，絕對慘不忍睹。眼看車友們一個個騎上去了，如果沒有跟上，在人生地不熟的台中怎麼辦？告訴自己，無論如何踩就對了！

「衝啊！」騎到中段的時候，她感覺大腿緊繃，決定不管面子了，大聲的喊出「加油！加油！你可以的！」終於克服心理障礙騎上來了，那一刻她為自己歡呼，旁邊的車友及路人也為她鼓掌！

跌倒了就再站起來

透過「有肌勵」，朱珮綸想鼓勵更多人，人生的課題，伴隨著挫折成長，跌倒了就再站起來，最怕的是再也沒有勇氣站起來，

我們所做的努力，都是為了擊垮心中的那一道高牆！只要遇到挫折，就告訴自己：「來哦，我們要來打仗了！」只要準備好了，就放手一搏，為自己拼一次！