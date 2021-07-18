為什麼減脂那麼慢？健身教練直播教你心法＋運動法

為什麼明明吃很少、每天都在運動，體脂肪數字還是居高不下？全台最大女性健身社群「有肌勵」邀請健身教練劉雅玲，7月18日晚上8點，在粉專直播，和你分享「為什麼減脂那麼慢？」加碼進階版分腿蹲教學。請鎖定有肌勵粉專！

「體脂肪」指的是人體脂肪和體重的百分比，正常人體約有1/4是由皮下及內臟脂肪組成，幫助穩定器官及保護內臟等功能。成年男性體脂率15~25%，女性體脂率介在20%~30%為正常值。如果男性體脂肪率超過25%，成年女性超過30%就是肥胖，年齡愈大體脂率通常會越高。

白天，劉雅玲是保守的半導體公司程式設計工程師；晚上，她趕回家為兩個孩子做晚餐，接著到健身房當飛輪老師、槓鈴老師、健身教練。

她有多囊性卵巢症候群、子宮後傾、子宮肌瘤，體型容易肥胖。即便身兼母職，她仍然堅持天天運動，早上6點為孩子們做早餐，7點20分衝到健身房重訓一小時；公司午休大家睡覺時，到跑步機上跑30分鐘，再回公司迅速吃午餐。

今天的「有肌勵」直播中，她將揭秘自己的減脂心法，也教你怎麼利用分腿蹲，鍛鍊強健體魄。