有片！4分鐘Tabata核心訓練操

張尹亭從小開始學琴，熱愛音樂的爸爸，不惜重本栽培三個孩子，即便借錢也要讓他們走藝術這條路。然而張尹亭卻被爸爸點名，說她是一個「破壞者」，只因三兄妹中，只有她沒考上研究所。這三個字，深深烙印在她心中，激起證明自己的渴望；如今透過健身帶來的改變與成就感，讓她終於在心裡與這道傷疤和解。

2021-07-16 09:58