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有片！4分鐘Tabata核心訓練操

聯合新聞網 / 江柏蓉
4分鐘TABATA，短時間的聚焦訓練，訓練腹肌、緊實身體。圖/Canva
4分鐘TABATA，短時間的聚焦訓練，訓練腹肌、緊實身體。圖/Canva

生活總是被綁住，找不到時間運動嗎？TABATA是一種講求在短時間內進行高強度的間歇訓練，只需要4分鐘，就能達到跑步1小時的效果。

影片中8個動作，每個動作20秒，中間休息10秒，可以快速燃脂，同時鍛鍊肌力與耐力，由於這套運動屬於高強度訓練，必須先做好暖身讓肌肉放鬆，快空出4分鐘，跟著黃欣元Alvin一起動起來！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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