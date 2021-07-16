被誤認成健身教練的鋼琴老師　張尹亭用運動證明自己：我的價值，我來定義！

張尹亭從小開始學琴，熱愛音樂的爸爸，不惜重本栽培三個孩子，即便借錢也要讓他們走藝術這條路。

然而張尹亭卻被爸爸點名，說她是一個「破壞者」，只因三兄妹中，只有她沒考上研究所。

這三個字，深深烙印在她心中，激起證明自己的渴望；如今透過健身帶來的改變與成就感，讓她終於在心裡與這道傷疤和解。

研究所三度落榜成陰影

張尹亭接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她在音樂與健身的過程中，體會到的生活哲學。

白手起家的父母，非常重視三個小孩的教育，張尹亭提到，父親期待三兄妹在音樂路上都能有所成就，因此鼓勵並支持他們持續深造。

張尹亭考了三次研究所，最有把握的一次，卻因為競爭對手已經是該校教授的徒弟，在看重師徒制的圈子中，這成為了她落榜的理由。

從零開始學健身

落榜後，父親的責難讓張尹亭的心情雪上加霜，更因為這段挫折，讓她下定決心：往後的日子裡，做任何事絕不靠關係，要憑一己之力證明自己的價值！

五年前，她開始在學校教音樂，從高雄搬到了台中，家裡附近剛好有一間健身房，和男朋友一起辦了會員卡，本來就愛動的她，去了幾次就深深愛上。

除了跑步，也開始嘗試肌力重訓，不過即便男友就是健身教練，但因為不想靠關係的原則，張尹亭一步步靠自己，從書本和網路上學習各種健身資訊。

一句話激起勝負心

回憶起剛開始去健身房運動，張尹亭遇到一位大約40多歲的女性會員，發現她的有些動作不太安全，擔心她會受傷，因此好意地過去提醒。

沒想到對方竟然用不屑的眼神，從頭到腳將她全身打量一遍，還說出：「妳也練不怎麼樣啊⋯⋯」

正因為這件事，激發了張尹亭在健身上要更加努力的決心，每天花四小時在健身房練習，睡前再花上兩、三個小時，追蹤社群平台上的健身帳號。

體重上升看起來卻更瘦

卯足全力的訓練，大約過了半年，張尹亭的體態有了大大的改變，在健身房甚至被不認識的學員誤認成教練。

她提到身型的轉變，即便一直以來四肢都是瘦瘦的，但其實肚子都是肥肉。

增加阻力訓練後，雖然體重從51公斤變成57公斤，但是體脂從26掉到17，想要的線條感更明顯，身體也更健康了！

我的價值我來定義

張尹亭說，音樂與健身其實有異曲同工之妙，都是一個人就可以開始的練習。

「你必須非常努力，看起來才能毫不費力。」是她高度自律與苦練後的心得，如今都能收穫甜美的果實。

透過「有肌勵」，張尹亭想鼓勵更多人：

被人看笑話時，不要難過；透過行動證明對方是錯的。

因為自己的身價，只有自己能決定！