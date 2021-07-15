有片！11分鐘皮拉提斯 腰腹美腿操

孫妤婷跳古典芭蕾、唸舞蹈班長大，姑姑是聞名兩岸的楓香舞蹈團創辦人孫翠玲。她從小背負著家人的期望，未來要成為家族企業的接班人；然而她在六年多前，為了追尋健身夢，與家人的關係僵持到幾乎決裂，甚至離家出走！最後她用兩年的時間，成為台灣首位拿下WBPF世界錦標賽女子形體殿軍的健美運動員，成功走出屬於自己的一條路！

2021-07-13 10:12