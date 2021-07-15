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有片！11分鐘皮拉提斯 腰腹美腿操
陽光、沙灘、比基尼，夏天來臨，許多人都愛好戲水消暑，現在三級警戒期間，正是鍛鍊身材的好時機，今天的影片，幫助你打造完美的身形線條，讓你在解封後毫無顧慮，大膽穿上比基尼。
11分鐘的皮拉提斯影片，專攻腰、腹、臀、腿等部位，每組動作45秒，中間休息15秒，打造緊實、修長的迷人曲線，疫情期間待在家跟著Sasha Chen 莎夏運動，享受海邊風情。
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