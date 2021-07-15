斷送羽球選手轉為體態教練 陳昭蓉：接受不同的情緒，就能樂在其中

因為一句「運動的小孩不會變壞」，開啟陳昭蓉11年的運動員生涯，歷經多方努力終於成為羽球甲組球員，卻因為運動傷害結束選手生涯。

回歸平凡生活後，因為追求乾扁瘦的身型開始過度節食，卻一度陷入昏迷，如今健康的運動體態教練，她是如何達成的？

九分努力一分天賦

陳昭蓉接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她當運動員時是如何消化負面情緒，並在身體亮起紅燈時，是如何找回健康。

家中有四個小孩，因為父母工作繁忙，又堅信運動的小孩不會變壞，陳昭蓉在父母的鼓勵下，小學三年級進入羽球隊，開啟她11年的運動員生涯。

因為愛好挑戰，加上表現越來越好，她進入羽球校隊拿到雲林縣冠軍，並以全國雙打比賽第一名保送羽球界的明星學校，台北大同高中附屬國中部，國小畢業後，她獨自離開家鄉，來到台北讀書、精進球技。

學會與傷痛共存

有一次練習不小心重摔，導致腰椎受傷，被救護車抬進醫院，但面對接連不斷的賽事，即使身體還沒完全康復也得上場，因為對運動員來說，只求一個舞台。

她沒有時間抱怨身體的不適，只要抱怨就會被打入冷宮，不只失去表現機會，還會拖累全隊，所以即使受傷、有壓力也不敢有怨言，她告訴自己，必須忍耐，並學會與自己對話，消化負面情緒。

有苦說不出

成為羽球選手的過程是艱辛的，學校軍事化的教育訓練讓陳昭蓉無法適應團體生活，但因為從小離開父母，她找不到對象訴苦，所以在求學過程中，她時常感到孤單，常常哭泣。

國三那年比賽非常激烈，當時她與高三生對打，只要贏得決賽，就能從原本的羽球乙組球員，晉級為甲組參加國際賽事，眼看離目標越來越近，最後卻以兩分之差輸掉比賽，陳昭蓉大受打擊，陷入低潮，身心靈一直無法調整回最佳狀態，直到高三才成為羽球甲組球員。

結束運動員生涯

好不容易成為羽球甲組球員，但因為身體有太多運動傷害，沒有停止過復健，升上大學後，她放棄運動員身份，好好休養身體、體驗更多人生，11年的運動員從此劃下句點。

卸下運動員身份的陳昭蓉，開始注重外表、節食，結果狂掉髮、時常發燒、生理期大亂，甚至昏倒在健身房，這讓她決定放棄減重，好好調整自己，找回健康的身體。

懂得愛自己

畢業後因為有體態需求，她透過朋友介紹開始接觸有氧、健身，因為身份不同了，不再背負運動員的競爭和成績壓力，讓她懂得愛自己，重新愛上運動、控制飲食。

運動後，內分泌不再失調，從小患有的鼻竇炎也不再復發，體態甚至比當選手時還要好，她心想，如果有一份工作可以邊運動，邊變漂亮，還能幫助更多人，她覺得非常有價值，於是決定成為運動體態教練，把這份價值傳遞下去，幫助更多人找回健康、美麗。

透過「有肌勵」陳昭蓉想鼓勵更多人：

人生就像遊樂園，每體驗一項遊樂設施，就獲得一個經驗值，而遊樂園就是要體驗越多，才越好玩，把挑戰與挫折當成遊樂設施，接受過程中不同的情緒感受，就能讓自己樂在其中。