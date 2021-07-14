快訊

直播／自購莫德納、AZ疫苗將抵台？ 指揮中心下午2時記者會

好消息！新北首度「見零」 僅2例居隔陰轉陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片！Tabata核心操 8分鐘燃脂爆汗

聯合新聞網 / 江柏蓉
八分鐘TABATA，時間越長強度越強，不只訓練腹肌，還能燃脂。圖/Canva
八分鐘TABATA，時間越長強度越強，不只訓練腹肌，還能燃脂。圖/Canva

全國三級警戒延至7月26日，從昨日起開始實施「微解封」，部分場所鬆綁，許多地方漸漸竄起人潮，但在疫情還沒穩定前千萬別鬆懈，今天就在家來點高強度運動。

八分鐘TABATA，影片中8個動作，每個動作45秒，中間休息15秒，不只鍛鍊核心肌群，還能爆汗燃脂，訓練的時間越長強度越高，快跟著黃欣元Alvin動起來，一起炸裂身體。

想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，爆汗燃脂動起來！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片！Tabata核心操 8分鐘燃脂爆汗

全國三級警戒延至7月26日，從昨日起開始實施「微解封」，部分場所鬆綁，許多地方漸漸竄起人潮，但在疫情還沒穩定前千萬別鬆懈，今天就在家來點高強度運動。

別再帶罪惡感吃東西、運動了！教練劉雅玲教你化身健身女強人

愛美是天性，每個人都在追球更好的自己，但許多人往往因為錯誤的飲食與運動習慣，造成身體負擔， 7月17日晚上八點，全台最大女性健身社群「有肌勵」邀請健身教練劉雅玲，在粉絲專頁直播分享如何養成正確心態，讓你可以這樣吃，也能這樣動。

有片！月經必做皮拉提斯 從頭躺到尾的輕度運動

每當生理期來報到，就是許多女性惡夢的開始，不僅心情容易暴躁，身體也會變得敏感不適，而今天的影片，就是要教你在月經來時，如何透過輕度運動改善身體的酸痛和焦慮的心。

出身舞蹈世家 她為夢想離家出走 拿下世界大獎！孫妤婷：健身改變了我的人生

孫妤婷跳古典芭蕾、唸舞蹈班長大，姑姑是聞名兩岸的楓香舞蹈團創辦人孫翠玲。她從小背負著家人的期望，未來要成為家族企業的接班人；然而她在六年多前，為了追尋健身夢，與家人的關係僵持到幾乎決裂，甚至離家出走！最後她用兩年的時間，成為台灣首位拿下WBPF世界錦標賽女子形體殿軍的健美運動員，成功走出屬於自己的一條路！

有片！最好的抗腰痛運動 伸展、核心肌群訓練

你知道長期久坐，不只會讓下背變得緊繃，也容易讓骨盆前傾，造成腰椎的負擔增加嗎？想要脫離下背痛，就要喚醒以及訓練核心肌群，把身體適時伸展，好的運動帶你的腰椎上天堂。

家貧被霸凌 正妹教練林詠軒：沒有傘的孩子才會努力奔跑

5歲開始，林詠軒就知道，這個世界並不公平。父母做粗工養家，父親偏離正軌、動粗，家中經濟崩解。被笑窮、被霸凌，她只能羨慕其他女孩的公主命。 這樣的孩子怎麼翻身？淚眼中，林詠軒努力向前，誓言活出亮麗的一片天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。