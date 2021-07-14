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有片！Tabata核心操 8分鐘燃脂爆汗
全國三級警戒延至7月26日，從昨日起開始實施「微解封」，部分場所鬆綁，許多地方漸漸竄起人潮，但在疫情還沒穩定前千萬別鬆懈，今天就在家來點高強度運動。
八分鐘TABATA，影片中8個動作，每個動作45秒，中間休息15秒，不只鍛鍊核心肌群，還能爆汗燃脂，訓練的時間越長強度越高，快跟著黃欣元Alvin動起來，一起炸裂身體。
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