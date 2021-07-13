別再帶罪惡感吃東西、運動了！教練劉雅玲教你化身健身女強人

愛美是天性，每個人都在追球更好的自己，但許多人往往因為錯誤的飲食與運動習慣，造成身體負擔， 7月17日晚上八點，全台最大女性健身社群「有肌勵」邀請健身教練劉雅玲，在粉絲專頁直播分享如何養成正確心態，讓你可以這樣吃，也能這樣動。

劉雅玲原是一名程式設計工程師，同時也是多囊性卵巢症候群、子宮後傾患者，醫生宣告她會不孕、肥胖，只能透過飲食控制病情，她靠著吃藥打針，才終於產下兩個孩子，懷孕讓她胖了26公斤，愛美的她立志要改變自己！原本不擅長運動，連操場都跑不完一圈的劉雅玲，如今可以完成半馬，也透過堅強的毅力，成為飛輪教練、槓鈴老師，以及強壯的健身教練，她由內而外散發自信，也想鼓勵大家動起來，有一天就能看到想要的果實。

你是不是也有體態上的需求，卻常常帶著罪惡感吃東西，又常常為了贖罪運動？長期下來，只會因為被自己綑綁，反而消減你對運動的熱情而感到更不快樂，７月17日晚上八點，鎖定「有肌勵」粉絲專頁直播，跟著劉雅玲教練一起歡度週六夜晚，付諸行動，成為更好的自己。