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有片！月經必做皮拉提斯 從頭躺到尾的輕度運動

聯合新聞網 / 江柏蓉
10分鐘的影片，不只可以照護子宮、促進血液循環、緊實腹部，還能住於提升好心情。圖/Canva
10分鐘的影片，不只可以照護子宮、促進血液循環、緊實腹部，還能住於提升好心情。圖/Canva

每當生理期來報到，就是許多女性惡夢的開始，不僅心情容易暴躁，身體也會變得敏感不適，而今天的影片，就是要教你在月經來時，如何透過輕度運動改善身體的酸痛和焦慮的心。

經期運動會提升腦內啡分泌，這10分鐘的影片，不只可以照護子宮、促進血液循環、緊實腹部，還能助於提升好心情，因為是全程躺著的低強度運動，所以沒有年齡限制，男女老少都適合，有足夠體力的話可以重複做兩次，完成20分鐘的長時間運動，快跟著Sasha Chen 莎夏一起兼顧身心靈！

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