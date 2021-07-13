出身舞蹈世家 她為夢想離家出走 拿下世界大獎！孫妤婷：健身改變了我的人生

孫妤婷跳古典芭蕾、唸舞蹈班長大，姑姑是聞名兩岸的楓香舞蹈團創辦人孫翠玲。

她從小背負著家人的期望，未來要成為家族企業的接班人；然而她在六年多前，為了追尋健身夢，與家人的關係僵持到幾乎決裂，甚至離家出走！

最後她用兩年的時間，成為台灣首位拿下WBPF世界錦標賽女子形體殿軍的健美運動員，成功走出屬於自己的一條路！

親人相繼驟逝失動力

孫妤婷接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她立志成為健美運動員，從全世界都不看好，到成為台灣之光的心路歷程。

在家人刻意的用心栽培下，孫妤婷從幼稚園到高中都唸舞蹈班，接受正統嚴謹的專業訓練，包含芭蕾、民俗舞、現代舞、街舞到國術。

然而在高中升大學時，心愛的奶奶和爸爸相繼因病過世，她頓時失去人生方向，不知道為誰而努力，覺得再繼續跳舞已經沒有意義。

高中埋下健身夢

大學畢業後，孫妤婷沒有從事舞蹈相關產業，在家人期待下，找了一份穩定的牙醫助理工作，但孫妤婷知道，這並不是她真正想做的事，一年後就提出離職。

站在人生的交叉口，思考著下一步要往哪走？心中再度燃起了高中就有的健身夢。

當年孫妤婷看著電視轉播世界田徑比賽，螢幕裡的選手個個精壯結實，她發現那就是自己夢寐以求的身形！

不過當時台灣健身風氣未盛，她以為是西方女生才有那樣的體質和條件，直到大三在中正運動中心實習時，巧遇台灣的健美女神李佾明，她驚嘆原來台灣女生也有辦法練得如此壯碩。

那年，她在心裡默默立下心願：有一天我也要練成這樣！

自律的苦行僧訓練生活

然而孫妤婷的健身路走得崎嶇，家人不解她為何要拋棄舞蹈和家族事業，非要跨入一個陌生的領域。

最後在完全切斷金援與聯繫的狀況下，家人給了兩年的時間，孫妤婷知道自己一定要闖出成績，證明自己的決心！

不過在初踏健身產業時，她幾乎是一張白紙，沒有足夠的專業知識，也沒有公信的體態，每天能做的就是訓練。

整整兩年的時間，寄居在健身房的頂樓，過著沒有空調、與老鼠為伍的刻苦生活，每天一睜開眼睛就是健身，從作息到飲食都高度自律。

最後在一場又一場的國際賽中，拿下了亮眼的成績，不僅成為台灣首位拿下世界錦標賽殿軍的女性運動員，還成為亞洲最大賽事北京奧賽最年輕的裁判。

健身路上堅決不用藥

30歲的孫妤婷，已經圓滿了健身夢，她的最終目標，是期許自己成為一個有影響力的人，希望能夠鼓勵更多人開始運動，感受健身的美好。

在樹立正確的健身態度上，更是她致力的目標，特別是針對做了平胸手術的女性，期望術後練成像男生一樣的體態，她提醒千萬不要輕易用藥，因為那會對身體造成不可逆的傷害。

在用藥的議題上，孫妤婷強調身材可以改變，但生理不必逆天，自己更是從不用藥的，也能練成如此壯碩的身形，她希望透過自身經驗鼓勵他人，給予更多的信心。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人：

健身是為了成為自己喜歡的樣子！

健身是付出一定會有收穫的事情，它甚至會改變人生！