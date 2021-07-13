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出身舞蹈世家 她為夢想離家出走 拿下世界大獎！孫妤婷：健身改變了我的人生

聯合新聞網 / 陳怡雯
孫妤婷是台灣第一個拿下世界錦標賽女子形體殿軍的女子健美運動員。圖片由孫妤婷授權「有肌勵」刊登
孫妤婷是台灣第一個拿下世界錦標賽女子形體殿軍的女子健美運動員。圖片由孫妤婷授權「有肌勵」刊登

孫妤婷跳古典芭蕾、唸舞蹈班長大，姑姑是聞名兩岸的楓香舞蹈團創辦人孫翠玲。

她從小背負著家人的期望，未來要成為家族企業的接班人；然而她在六年多前，為了追尋健身夢，與家人的關係僵持到幾乎決裂，甚至離家出走！

最後她用兩年的時間，成為台灣首位拿下WBPF世界錦標賽女子形體殿軍的健美運動員，成功走出屬於自己的一條路！

親人相繼驟逝失動力

孫妤婷接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她立志成為健美運動員，從全世界都不看好，到成為台灣之光的心路歷程。

在家人刻意的用心栽培下，孫妤婷從幼稚園到高中都唸舞蹈班，接受正統嚴謹的專業訓練，包含芭蕾、民俗舞、現代舞、街舞到國術。

然而在高中升大學時，心愛的奶奶和爸爸相繼因病過世，她頓時失去人生方向，不知道為誰而努力，覺得再繼續跳舞已經沒有意義。

高中埋下健身夢

大學畢業後，孫妤婷沒有從事舞蹈相關產業，在家人期待下，找了一份穩定的牙醫助理工作，但孫妤婷知道，這並不是她真正想做的事，一年後就提出離職。

站在人生的交叉口，思考著下一步要往哪走？心中再度燃起了高中就有的健身夢。

當年孫妤婷看著電視轉播世界田徑比賽，螢幕裡的選手個個精壯結實，她發現那就是自己夢寐以求的身形！

不過當時台灣健身風氣未盛，她以為是西方女生才有那樣的體質和條件，直到大三在中正運動中心實習時，巧遇台灣的健美女神李佾明，她驚嘆原來台灣女生也有辦法練得如此壯碩。

那年，她在心裡默默立下心願：有一天我也要練成這樣！

自律的苦行僧訓練生活

然而孫妤婷的健身路走得崎嶇，家人不解她為何要拋棄舞蹈和家族事業，非要跨入一個陌生的領域。

最後在完全切斷金援與聯繫的狀況下，家人給了兩年的時間，孫妤婷知道自己一定要闖出成績，證明自己的決心！

不過在初踏健身產業時，她幾乎是一張白紙，沒有足夠的專業知識，也沒有公信的體態，每天能做的就是訓練。

整整兩年的時間，寄居在健身房的頂樓，過著沒有空調、與老鼠為伍的刻苦生活，每天一睜開眼睛就是健身，從作息到飲食都高度自律。

最後在一場又一場的國際賽中，拿下了亮眼的成績，不僅成為台灣首位拿下世界錦標賽殿軍的女性運動員，還成為亞洲最大賽事北京奧賽最年輕的裁判。

健身路上堅決不用藥

30歲的孫妤婷，已經圓滿了健身夢，她的最終目標，是期許自己成為一個有影響力的人，希望能夠鼓勵更多人開始運動，感受健身的美好。

在樹立正確的健身態度上，更是她致力的目標，特別是針對做了平胸手術的女性，期望術後練成像男生一樣的體態，她提醒千萬不要輕易用藥，因為那會對身體造成不可逆的傷害。

在用藥的議題上，孫妤婷強調身材可以改變，但生理不必逆天，自己更是從不用藥的，也能練成如此壯碩的身形，她希望透過自身經驗鼓勵他人，給予更多的信心。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人：

健身是為了成為自己喜歡的樣子！

健身是付出一定會有收穫的事情，它甚至會改變人生！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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