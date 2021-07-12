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有片！最好的抗腰痛運動 伸展、核心肌群訓練

聯合新聞網 / 江柏蓉
長期久坐，容易讓腰椎的負擔增加，對身體產生更多不良的影響。圖/Canva
長期久坐，容易讓腰椎的負擔增加，對身體產生更多不良的影響。圖/Canva

你知道長期久坐，不只會讓下背變得緊繃，也容易讓骨盆前傾，造成腰椎的負擔增加嗎？想要脫離下背痛，就要喚醒以及訓練核心肌群，把身體適時伸展，好的運動帶你的腰椎上天堂。

影片中復健科醫師陳建宏將帶大家做三個最好的伸展動作，能有效伸展腰背及下肢的緊繃、恢復脊椎活動度，並且訓練骨盆後傾，減少椎間盤的壓力，另外，再透過三個核心肌群訓練，除了訓練腹部，還能訓練到臀部及下背肌肉，這些高感受度的動作用來保護腰椎，快跟著Jc復健日常，脫離腰痠背痛！

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