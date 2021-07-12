聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片！最好的抗腰痛運動 伸展、核心肌群訓練
你知道長期久坐，不只會讓下背變得緊繃，也容易讓骨盆前傾，造成腰椎的負擔增加嗎？想要脫離下背痛，就要喚醒以及訓練核心肌群，把身體適時伸展，好的運動帶你的腰椎上天堂。
影片中復健科醫師陳建宏將帶大家做三個最好的伸展動作，能有效伸展腰背及下肢的緊繃、恢復脊椎活動度，並且訓練骨盆後傾，減少椎間盤的壓力，另外，再透過三個核心肌群訓練，除了訓練腹部，還能訓練到臀部及下背肌肉，這些高感受度的動作用來保護腰椎，快跟著Jc復健日常，脫離腰痠背痛！
想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，找回健康活力！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言