家貧被霸凌 正妹教練林永軒：沒有傘的孩子才會努力奔跑

5歲開始，林永軒就知道，這個世界並不公平。父母做粗工養家，父親沈迷毒品、動粗，家中經濟崩解。被笑窮、被霸凌，她只能羨慕其他女孩的公主命。

這樣的孩子怎麼翻身？淚眼中，林永軒努力向前，誓言活出亮麗的一片天。

自卑的家庭環境

外表亮眼的林軒，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享如何走過自卑童年，為自己迎來人生自主權的故事。

林永軒在鄉下長大，父親當水泥工養家，卻不慎染上毒癮，經濟斷炊。烈日當頭，媽媽曝曬在外頭，做油漆工養三個孩子，父親毒癮發作時還會家暴動手，才5歲的小永軒，對於未來充滿恐懼與自卑。

求學階段她更驚覺自己的不足，有錢人家的孩子皮膚都好白、腿好細，但林永軒卻只有在太陽下曬得黝黑的皮膚。別人玩芭比娃娃，她玩沙子;別人彈鋼琴當娛樂，她只能在太陽下奔跑。

努力學堅強

努力掩飾心中的自卑，林永軒總是武裝的很堅強，高中以前學費都是母親支付，高中開始她半工半讀，卻又遭到霸凌，更遭遇失戀打擊，讓她對人生更顯無助徬徨。

念餐飲科的林永軒，高二和美容科的男同學交往，當時60公斤的她，被男友暗示 「你可以再瘦一些，你的腿應該再細一點」。最後仍然因為外型被分手。

重回正軌的人生

考大學時，她發現餐飲市場飽和，決心做運動教練，及早開始賺錢，她積極參與各式研習、積極運動、控制飲食，透過徒手訓練、跑步、重訓，讓自己更健康更漂亮。

去年剛大學畢業的林永軒，如今已經是健身教練了。染毒的父親，後來因為心臟遭感染決心戒毒，重回家庭，現在父母都退休，一家終能回歸圓滿生活。

不再討厭自己了

在運動的過程中，林永軒也學會喜歡自己，「很多人不敢踏出第一步，一開始運動會很排斥，你要勇敢踏出這一步。運動是一個很健康的習慣，不用再依靠找朋友，運動很暢快，會愛上自己。我知道我自己在幹嘛，知道自己要什麼。」

她曾輔導一名學生，小時候總被家人取笑「你那麼胖，你姊姊可以吃，你少吃一點，不要吃太多。」在孩童時間就有嚴重的心理陰影。

但其實美原本就有很多不同定義，如果我喜歡歐美大屁股，別人笑你「屁股大」有自信的人會覺得很驕傲；如果我喜歡瘦瘦的，別人說自己太乾也就部會放在心上。先定義自己喜歡什麼，別人批評你時，你才可以自己做出判斷。

沒有傘的孩子才會努力奔跑

終於找回人生自主權，但疫情期間又斷了生計，林永軒也不免心情低落。但他依然靠著努力運動，保持心情的愉悅。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人：

太富裕的人生，會讓人忘記怎麼生存。沒有傘的孩子，才會努力奔跑。運動剛開始很累，但你會發現它是最天然的保養品，更是一種努力向前的生活態度。