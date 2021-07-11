有片！跟著醫生一起防疫健康操
三級警戒再度延長，想要擁有健康的身體，卻被困在家哪都不能去？這套健康操由林頌凱醫師領銜帶動，透過活動關節，陪伴大家渡過疫情，用健康的身體迎接更美好的一天。
影片中8個動作，做完重複循環2次，這6分鐘不僅幫助舒展筋骨，還可以釋放壓力，建議每天早晚都做一次，維持適當活動量，對身心都有幫助，快跟著聯新運醫一起動全身！
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