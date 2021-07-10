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有片！超澎湃鹹食燕麥粥 原來還能這樣吃？
居家防疫期間，沒辦法內用，想要外送又因為選擇障礙猶豫很久，許多外食族紛紛改為居家料理，自己烹煮。今天的影片教你煮出美味又營養的健康料理。
燕麥含有豐富的營養，能夠降膽固醇，減少罹患心血管疾病的機率，因為膳食纖維多，不容易讓人感到飢餓，所以許多人會將燕麥做成料理，做為控制體重常見的主食，今天的影片將搭配豐富的蛋白質及維生素，教你煮出兩道超澎湃的鹹食燕麥粥，快跟著美姚 MirandaYao一起煮出健康！
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