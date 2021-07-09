有片！居家腿部訓練 緊實大腿、消除馬鞍肉

賴關裕穠正值風華萬種、婚姻美滿的時候，因罹患了乳癌第三期，必須切除半邊乳房，身體承受了巨大變化，讓賴關裕穠痛不欲生。 為了降低乳癌復發率，開始運動，從只能走路半小時，到現在能夠開直播分享伸展運動的賴關裕穠，是如何透過運動找回健康、是什麼信念支撐她不願放棄？

2021-07-07 09:28