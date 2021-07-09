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有片！居家腿部訓練 緊實大腿、消除馬鞍肉
現代人長長久坐，很少運動到腿部後側的肌肉，導致多數女性都有下盤寬廣、鬆弛的困擾，今天教妳一套動作，即使沒去健身房，依然有對的方法能消除馬鞍肉，改善下垂問題。
影片中15分鐘的時間，有效訓練腿部內外側、後側以及臀部，也可以改善假跨寬的問題，這套動作有些微挑戰性，做完絕對讓你超有感！初學者一開始會比較難上手，但相信透過不斷練習，一定會進步，快跟著楊允兒UNA一起瘦大腿！
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