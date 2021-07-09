擺脫染毒前夫 23歲為孩子勇敢淨身出戶 許芳瑄：我不是天生堅強

21歲那年懷孕，許芳瑄充滿喜悅，年長自己一輪的另一半卻充滿壓力，孩子出生後，讓她感到「喪偶式育兒」的孤獨。

更絕望的是，產後一年多，前夫竟又走回歹路，被許芳瑄發現再次沾毒，為了孩子的將來，她帶著孩子淨身出戶，如今充滿笑容、活得精彩！

在人生路上缺席的另一半

許芳瑄接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她為了孩子，勇敢堅強的人生故事。

18歲那年，認識了30歲的另一半；21歲懷孕，兩人登記結婚。

然而前夫對於升格人夫、人父毫無自覺，總讓她獨自產檢，一個人面對孕期的所有不適，甚至孩子出生後，也未盡職責。

站在懸崖上的婚姻

高中畢業後就出社會的許芳瑄，個性本就獨立自主，一個人從臺中來到台北打拼。

喜歡孩子的她，早在發現懷孕時，就在心裡告訴自己：無論有沒有另一半，都要靠自己的力量努力扶養！

壓垮駱駝的最後一根稻草，是前夫不聽苦勸，竟又偷偷沾毒，許芳瑄知道有一就有二，為了孩子的將來，她壯士斷腕結束婚姻。

壓力導致爆肥

淨身出戶的她，帶著孩子從台北回到台中娘家，許芳瑄說，面對人生的巨變，想哭都哭不出來，只想趕快解決眼下的問題。

安頓好孩子的就學問題，她找到工作開始上班，蠟燭兩頭燒的忙碌生活，有一天站在鏡子前，發現壓力性進食和不規律的作息，讓她胖到了104公斤！

才24歲的她，此時連走路都會喘，想要找回亮麗自信的自己，就此開始規律運動和調整飲食的健康生活。

遠離憂鬱的良方

為了照顧孩子，運動都是在家看著網路上的教學影片跟著做，每天規律做個半小時、一小時，搭配低醣飲食，半年就有了效果，掉了25公斤。

比起數字，許芳瑄更訝異的是體態的改變，常常遇到體重停滯期，連續三個月數字動也不動，但是身形明顯不同，給了她堅持下去的動力。

走出失婚的挫折，面對獨自育兒的壓力，如今她遇到壓力就運動，她說，運動後的大汗淋漓，可以洗刷掉心裡的所有不快。

哭一次就夠了

問起許芳瑄，這些年的努力得到最美好的回報，她甜甜地說，是兒子常掛在嘴邊的那一句：我最愛媽咪了！

許芳瑄說，我不是天生堅強，但是遇到困難，哭一次就夠了，發洩完就要勇敢面對人生的挫折，堅持下去就能看見改變。

透過「有肌勵」，許芳瑄想鼓勵更多人：

路是自己走出來的，妳想要什麼就自己去爭取，爭取來的都會是你的，而且都會回報在自己身上！