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三級適度鬆綁…電影院、博物館開放 表演場館觀眾不入內

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有片！10分鐘不間斷！激烈核心燃脂操

聯合新聞網 / 江柏蓉
10分鐘影片激烈核心訓練，練就六塊肌、人魚線、鯊魚線。圖/Canva
10分鐘影片激烈核心訓練，練就六塊肌、人魚線、鯊魚線。圖/Canva

以為只有健身房才能炸裂身體、揮汗如雨？居家防疫期，正是培養運動習慣、鍛鍊身材的好時機，今天的10分鐘影片，帶你激烈訓練核心，練就一身好身材。

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社團：女性專屬|健身的我超美

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