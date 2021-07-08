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有片！10分鐘不間斷！激烈核心燃脂操
以為只有健身房才能炸裂身體、揮汗如雨？居家防疫期，正是培養運動習慣、鍛鍊身材的好時機，今天的10分鐘影片，帶你激烈訓練核心，練就一身好身材。
影片中每個動作持續30秒，中間休息10秒，讓你大汗淋灕，做得一身痛快，距離理想的六塊肌、人魚線、鯊魚線也不遠了！快跟著小龍健身炸裂身體，練出完美肌肉線條！
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｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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