被判定終身與導尿管共存 陳瑀婕：可以難過、失望，但絕不能絕望

1６歲一場意外車禍，差點讓她半身不遂，因為傷及泌尿系統，陳瑀婕被醫生判終身必須與導尿管共存，無法再自行排尿的她，是如何面對困難、堅強到底，豐富她往後的人生？

意外帶來的痛苦

陳瑀婕接受全台最大女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她是如何面對挫折，並且堅持下去。

因為車禍傷及胸椎及脊椎，為了進行脊椎修復，陳瑀婕無法繼續上學，她必須穿著鐵衣，躺在床上將近一年，24小時的神經抽痛、腰痠成了她的後遺症。

開刀後生活無法自理，必須忍受大小便失禁帶來的不便，背著尿袋半年，即使後來將尿袋拆除，卻又面臨新的挑戰。因為泌尿神經損傷，上廁所必須用盡腹部的力量，才能將尿液部分擠出。

病情突然惡化

因為無法順利將尿排乾淨，導致尿道長期發炎，38歲被檢查出膀胱纖維化，膀胱壞了80%，腎臟嚴重積水，醫生告訴她：「膀胱纖維化已經不可逆，必須把腎臟顧好，防止繼續惡化，否則就必須走上洗腎之路。」

明明從16歲開始就與身體的不便和平共處，卻突然衍生出更大的疾病，被判終身必須與導尿管共存，無法再自行排尿的陳瑀婕，負面情緒排山倒海的來，「以後要怎麼出遠門、怎麼旅行？」，那瞬間，彷彿人生毀滅。

堅持下去的動力

就在她崩潰的那一刻，看見自己未滿6歲的孩子，她必須振作起來，濃厚的親情以及責任感，成為支撐她最大的動力。

她心想：「雖然身體有很多病痛，但我還可以走啊！」，現在的自己，已經比別人擁有很多了，可以難過、可以失望，但是絕對不能絕望！她告訴自己一定可以撐下去。

瑜珈帶來的轉變

因為被神經抽痛、腰痠，以及導尿管的不便所絆住，原以為無法再運動的陳瑀婕，這一路上遇到許多貴人幫助，她聽從醫生及友人的建議開始接觸瑜珈。

運動後，不只舒緩神經抽痛，每月回診也都安全過關，身心靈有所寄託的她，也想為獨自在台北工作的先生盡一份心力，開始學習熱蠟美肌，並創業擁有屬於自己的工作室。

呼籲大家動起來

工作中會遇到許多人，每當聽到別人的故事，都讓她覺得自己已經很幸福，她因這份工作感到滿足，但同時也因這份工作造成身體上的傷害。

這幾年因為工作，脊椎每況愈下，壓迫神經、椎間盤突出，導致她的肚子越來越大，健康也因此出狀況，她利用疫情期間自主休假，帶上孩子繼續運動、控制飲食調養身體，也鼓勵大家一起動起來，找回自信、美麗、健康的自己。

透過「有肌勵」，陳瑀婕想要鼓勵更多人：

人往往都是被自己框住、侷限住，所以最大的敵人往往就是自己，看看我的例子，不管遇到什麼難題，告訴自己「可以難過，可以失望，但絕對不可以絕望。」，很多時候，堅持堅持就撐過來了。