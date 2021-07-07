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有片！如何舒緩下背痛？ 復健科醫師教你這樣坐

聯合新聞網 / 江柏蓉
如果你是屬於下背痛會反覆發作的類型，很可能與坐姿以及座椅有關係。圖/Canva
如果你是屬於下背痛會反覆發作的類型，很可能與坐姿以及座椅有關係。圖/Canva

你有過下背痛的經驗嗎？如果你的疾病會反覆復發作，無法徹底根除，很有可能與不良的生活習慣有關！影片中復健科醫師陳建宏將教你如何從日常生活中找回健康。

下背痛可以說是復建科門診的主要看診疾病之一，往往是慢性累積傷害造成的，與年紀、工作習慣、生活習慣以及舊傷都有關連，如果你是屬於會反覆發作的類型，很可能與坐姿以及座椅有關係！Jc復健日常將帶大家認識選擇座椅的5大要素，以及正確坐姿3要素，良好的生活及運動才是最好的治療方法。

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