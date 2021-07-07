有片！如何舒緩下背痛？ 復健科醫師教你這樣坐

外形神似名模林志玲的林子玲，在成為模特兒之前，當了五年的職場OL，任職於業界龍頭的媒體代理商。經手客戶皆是國際知名品牌，從精品、汽車到妝品產業，都是她服務的對象，年預算高達九位數，不難想像其壓力之大。富有強大責任感的林子玲，在工作上的表現出色亮眼，但求好心切的性格卻也潛藏著巨大的危機，最後身心雙雙出現問題。

2021-07-06 09:40