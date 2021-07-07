38歲成半邊女人 開始運動只為生存 賴關裕穠：「唯一動力就是我想活下去」

賴關裕穠正值風華萬種、婚姻美滿的時候，因罹患了乳癌第三期，必須切除半邊乳房，身體承受了巨大變化，讓賴關裕穠痛不欲生。

為了降低乳癌復發率，開始運動，從只能走路半小時，到現在能夠開直播分享伸展運動的賴關裕穠，是如何透過運動找回健康、是什麼信念支撐她不願放棄？

我是半邊女人

現居香港，今年51歲的賴關裕穠，接受全台最大健身社群「有肌勵」的採訪，分享38歲那年，她成了「半邊女人」的故事，以及十多年來，她是如何透過運動找回健康，並且透過網路分享給更多人知道。

人生順遂、婚姻幸福美滿的賴關裕穠，在38歲那年，無意間發現胸部有硬塊，在老公的陪同下，去醫院做了檢查，罹患了乳癌第三期。

切除了半邊乳房、兩組淋巴，身體遭受巨大變化，每當洗澡、換衣服時，看著不完整的自己，賴關裕穠痛不欲生。

十年的吃藥人生

乳癌，不僅讓賴關裕穠身體產生改變，還讓她得面對8次化療、30次放射性治療，以及吃10年的賀爾蒙藥，而每次治療後，總是引來許多不適，體力逐漸變差。

醫生說，多做運動可以降低乳癌復發率，為了活下去，賴關裕穠開始了她的運動之路。

一開始運動，賴關裕穠光是走路半小時，就耗盡許多體力，但她咬牙苦撐，每天維持走路的習慣，一年過後，運動量已經可以提升到走路一小時，或許對普通人來說沒什麼，但是對重病過後的賴關裕穠來說，是很大的進步。

運動只為活下去

由於切除了一邊乳房，加上放射治療，賴關裕穠全身肌肉都非常緊繃，必須做些伸展運動，才能舒緩肌肉的不適，少做了，還可能會引起手部淋巴的水腫，因此十多年來，她一直維持著伸展運動的習慣。

近幾年，賴關裕穠最大的突破，就是去爬山，透過爬山再搭配伸展運動，體力越來越好，治療後，體質改變，讓她經常感冒，現在透過運動改變體質，整個人的狀態越來越健康。

關姐姐開心伸展

賴關裕穠一直是個熱於分享的人，在朋友建議下，創立了粉絲專頁「關姐姐開心伸展」，線上直播教學伸展運動。

一週一次的直播伸展教學，就這樣不知不覺的做了37週，為了能夠正確傳達運動姿勢，近期也取得了伸展導師、彈力帶導師的資格。

鼓勵你的話

身體的變化曾帶給賴關裕穠極大的痛苦，走路半小時，就耗盡她所有體力，13年來，堅持到底的運動精神，讓今年51歲的賴關裕穠，除了走路、爬山，還能做線上教學。

透過「有肌勵」，賴關裕穠想告訴更多人：「沒有一件事一開始就是輕鬆，持之以恆、不要輕易放棄，努力的成果終究會回饋在自己身上。」