有片！10分鐘翹臀計畫 輕鬆打造蜜桃臀
居家防疫期間，少了外出的機會，導致在家長時間躺著、坐著，漸漸的大腿及臀部因為缺乏運動而肌肉鬆弛、下垂，今天要來分享一套運動，告別塌扁垂，提高微笑曲線。
影片中會訓練到大腿根部及臀部，除了能緊實腿部線條，也能透過收緊臀部，改善假跨寬的問題，是一套初學者也適合的居家運動，快跟著楊允兒UNA動起來！做完後可重複循環2~3次加強訓練，讓線條看起來更美、更修長。
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