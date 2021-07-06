年扛客戶上億預算 壓力超載、憂鬱症找上身 林子玲靠運動學會放空

外形神似名模林志玲的林子玲，在成為模特兒之前，當了五年的職場OL，任職於業界龍頭的媒體代理商。

經手客戶皆是國際知名品牌，從精品、汽車到妝品產業，都是她服務的對象，年預算高達九位數，不難想像其壓力之大。

富有強大責任感的林子玲，在工作上的表現出色亮眼，但求好心切的性格卻也潛藏著巨大的危機，最後身心雙雙出現問題。

職場高壓逼出全身病

林子玲接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她透過運動學會放鬆，找回身心平衡點的過程。

一年半前，林子玲毅然決然辭掉了工作，決定轉職為接案模特兒。

問起離開職場的理由，她說當時身心都撐不住了，憂鬱症和胃食道逆流的各種症狀，讓她好長一段時間都不曾真正休息。

壓力超大，一點就炸

曾經求助專業醫療，透過服藥控制憂鬱症狀，但是藥物副作用造成強烈的嗜睡，讓林子玲根本無法正常工作。

停藥後，她繼續壓抑，想辦法和壓力共存，卻只見自己成了一觸即發的壓力鍋，有一天再也忍不住，成了易怒的不定時炸彈。

林子玲回想起那段時間，表示自己完全無法控制情緒，甚至全身緊繃到要靠吃肌肉鬆弛劑才能放鬆。

當時才27歲的她，知道再這樣下去身心隨時都會瓦解，在沒有餘裕思考、計畫下一步的狀態下，離開了這份在台北的工作。

無心插柳成為模特兒

回到台中老家，想要先好好休息一陣子的林子玲，卻在安頓好的那一刻，接獲媽媽罹患癌症的噩耗。

在快撐不下去的臨界點，為了最愛的人還是要想辦法熬過去，為了一邊照顧媽媽、一邊兼顧收入，林子玲成為了自由接案的模特兒。

從小到大常被說是過瘦的身型，做了模特兒之後更是被放大檢視，為了身材還有健康，林子玲開始做瑜伽、上教練課重訓。

重「心」認識自己

對比起過去待在媒體代理商，作的都是別人的東西，林子玲現在學著經營自己。

透過運動，改變的不只是外貌，更加幫助她了解自己的極限與能力，也終於能夠放鬆地去思考自己的核心價值。

過去由別人的的鏡頭定義的，她現在決定要透過自己去挖掘更多的可能。

開始就成功了一半

緊繃多年的身心，因為運動有了全面的改善，林子玲說，運動當下心無旁騖，對心靈的狀態有明顯提升。

久而久之，運動成了她放鬆自我的最佳途徑，透過「有肌勵」，林子玲想鼓勵更多人：

雖然大多數的時間我們都沒有選擇權，並且站在奉獻的角色，為了工作、為了家人、為了愛人拼搏，但我們仍要保留一點給自己的權利。

對自己的心靈跟身體更好，不要害怕，從0到1是最難的，開始就已經是最大的前進了！