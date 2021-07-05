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有片！初學者核心燃脂訓練
居家健身潮正夯，許多人都想利用防疫期間鍛鍊身體，練出完美的腹肌線條。但除了仰臥起坐，你還知道有哪些動作能訓練到核心嗎？今天的影片，即使是初學者也能上手！
影片中9個動作，每個動作45秒，休息15秒，不只完整訓練上、下及兩側的腹肌，還能燃脂，全部做完後可以再依照自己的體力重複做2~3組，因為是徒手運動，不需要任何器材，也沒有場地限制，快跟著小龍健身一起炸裂身體！
想了解更多健身訓練影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起動一動！
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