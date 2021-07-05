快訊

柯文哲拍板！北市7醫院免費PCR篩檢 「不限台北市民」

直播／今公布新疫苗預約平台？陳時中下午2時召開記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片！初學者核心燃脂訓練

聯合新聞網 / 江柏蓉
影片中9個動作不只訓練完整腹肌，還能燃脂。圖/Canva
影片中9個動作不只訓練完整腹肌，還能燃脂。圖/Canva

居家健身潮正夯，許多人都想利用防疫期間鍛鍊身體，練出完美的腹肌線條。但除了仰臥起坐，你還知道有哪些動作能訓練到核心嗎？今天的影片，即使是初學者也能上手！

影片中9個動作，每個動作45秒，休息15秒，不只完整訓練上、下及兩側的腹肌，還能燃脂，全部做完後可以再依照自己的體力重複做2~3組，因為是徒手運動，不需要任何器材，也沒有場地限制，快跟著小龍健身一起炸裂身體！

想了解更多健身訓練影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起動一動！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片！初學者核心燃脂訓練

居家健身潮正夯，許多人都想利用防疫期間鍛鍊身體，練出完美的腹肌線條。但除了仰臥起坐，你還知道有哪些動作能訓練到核心嗎？今天的影片，即使是初學者也能上手！

連續跑步1778天ing⋯⋯ 蔡國圳：真心想做一件事，一定會找到方法！

家族有糖尿病史，原生家庭全家人都是福態體型，開始工作後，10年內暴增18公斤，醫生搖頭警告蔡國圳：「你40歲以前，有極高的機會得到糖尿病。」2003年SARS奪去無數人性命，蔡國圳決心翻轉自己命運，積極投入運動，昨天更創下連續跑步1778天紀錄，紀錄持續更新中⋯⋯，這個不可能目標，究竟是怎麼達成的？

有片！15分鐘睡前拉伸 提高睡眠品質

你是屬於關燈後馬上入睡的人嗎？如果你是屬於身體很累，卻怎麼睡都睡不好的人，那是因為你的肌肉不知道該休息了，導致無法入睡。今天的睡前拉伸，將幫助你放鬆心情、提高睡眠品質。

沒基礎也能上手！跟著莎夏教練來場歡樂的芭蕾體雕

三級警戒期間，少了健身房的訓練器材，面對家中有限的空間及資源，對居家運動感到膩了嗎？7月3日晚上八點，全台最大女性健身社群「有肌勵」邀請健身教練Sasha Chen 莎夏，在粉絲專頁直播芭蕾體雕，來場既特別又歡樂的舞蹈時光！

徵文活動／甩掉沉重人生，找回健康活力

你是否幻想過成為報導中的主角？全台最大女性健身社群「有肌勵」線上徵文正式啟動！希望能提供滿滿的正能量故事，鼓勵更多和你一樣認真努力的人，有更好的改變。

有片！15分鐘全身拉筋 美化線條、放鬆肌肉

誰說只有運動完才能拉筋？拉筋除了能避免運動傷害，也能讓身體更靈活，重點還能美化肌肉線條、放鬆肌肉！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。