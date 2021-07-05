連續跑步1778天ing⋯⋯ 蔡國圳：真心想做一件事，一定會找到方法！

家族有糖尿病史，原生家庭全家人都是福態體型，開始工作後，10年內暴增18公斤，醫生搖頭警告蔡國圳：「你40歲以前，有極高的機會得到糖尿病。」

2003年SARS奪去無數人性命，蔡國圳決心翻轉自己命運，積極投入運動，昨天更創下連續跑步1778天紀錄，紀錄持續更新中⋯⋯，這個不可能目標，究竟是怎麼達成的？

從家族之光到被退學

蔡國圳接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己的運動旅程。

他的家族世代務農，母親不識字、父親只念過兩年的小學，他是整個家族最會念書的孩子，更曾經是村裡第一個大學生，用「光宗耀祖」來形容完全貼切。 然而，順遂人生的急轉直下，也在大學。

大一上學期，他埋首課業，還曾領到獎學金，下學期開始參加農村服務社團，瘋狂投入訓練及活動，把課業完全丟在一旁，大三慘遭退學。 那一天，下著雨，他隻身從社團辦公室離開，落魄走在狹小巷道內，多次在泥濘中跌倒。

最後一次，他摔坐在地上不願起身，悲憤想著「為什麼我一直跌倒，我要一直一直坐在這裡嗎？我有沒有摔死？只要沒摔死，當我再爬起來，我就要讓你知道，我就是一隻摔不死的土狗。」

蔡國圳擦乾眼淚，勇敢回到家，硬著頭皮跪在父母面前懺悔。原本以為會被一向嚴厲的父親痛打，沒想到父親竟連一句責怪都沒有，反倒非常理智地說，「事情都發生了，就勇敢的面對吧，你接下來還可以做什麼？」

蔡國圳利用短暫的兩個月時間，報考所有大學的插班轉學考，最後重考上逢甲大學經濟系，他告訴自己「絕不再讓父母失望！」。

蔡國圳尚未開始運動前，體重高達90公斤。圖片由蔡國圳俊授權「有肌勵」刊登

翻轉家族遺傳命運

蔡國圳的父母、哥哥和妹妹體態都胖，爺爺丶奶奶丶父母、哥哥都有糖尿病，他卻一直沒把家族的遺傳因子放在心上。

剛開始工作時，180公分的他，僅有72公斤。但職場生活沒日沒夜，早上7點到公司、晚上11點才回家，在公司裡只吃一餐（午餐），晚餐拖到半夜11點半回到家裡才吃，每天都累到在沙發上睡著，不到10年就暴增到90公斤。

醫生叮嚀血糖偏高了，必須減重，否則40歲以前就會糖尿病。」 SARS那一年，有感脆弱的生命轉瞬就會消失，蔡國圳決心翻轉命運，改寫結局。

蔡國圳積極投入運動，體重從90公斤降到66公斤。圖片由蔡國圳俊授權「有肌勵」刊登

從爬樓梯開始

他從爬樓梯、健康操、伏地挺身開始，每天爬七層樓找老闆開會，回家也捨電梯改爬樓梯，每天幾乎爬大概70幾層樓（的階梯），等於台北101爬三分之二，三個月內就瘦了10公斤。

SARS疫情過後，他改騎單車，展開單車環島、中國四川從成都騎到西藏（2009川藏公路橫斷騎乘）、又從陝西西安騎到甘肅、新疆（2011絲路傳騎）。2013年更帶15歲兒子去歐洲騎一個月單車。

2013年整個冬季，幾乎都在下雨，騎車容易摔車，蔡國圳四個月沒騎車，體重又從72公斤飆到80公斤，他思考單車運動容易受限天氣、旅行移動也不容易，決心轉做最簡單、到處都可以做的運動「跑步」。

用雙腳丈量全世界

47歲才開始跑步的蔡國圳，初期連跑1000公尺都覺得喘，練跑才半個月，他就因幫知名運動品牌做主管培訓，受邀參加12K路跑賽，1小時多就順利完賽，給了他很大的信心。

過不久，他又幫另外一家運動公司上課，受邀參加3週後的山路21K，又以2小時12分順利完賽，於是在好友的鼓勵下，他決定報名挑戰半年後的（初次）全馬。

2013年至今，蔡國圳已經完成全馬83場，這其中有超過三分之二的完賽場次，是在國外完成的。足跡遍及歐、亞、美、澳洲，幾百個城市，跑過四大洲，用跑步去環遊世界、用雙腳丈量全世界，累積跑步里程已經超過3萬300公里，約等於台灣飛到美國2.5次的距離（環繞地球¾圈）。

夢想路上妻子相隨

蔡國圳是培訓顧問講師，他目前已經挑戰連續跑步不間斷1778天，並且拍下一張張美照，背後最重要的支持者就是太太。

蔡國圳的妻子原是公立高職老師，由於體質特殊，有嚴重貧血問題，心疼妻子教學工作繁忙，他告訴妻子「當妳滿50歲那年，妳就退休吧，我們沒有那麼多的生命可以虛耗丁」，我喜歡去全世界到處旅行，過去都是自己去，以後希望可以帶著妳一起環遊世界去。」

跑步8年來，蔡國圳體重一直維持在67至68公斤之間，最近更降到66公斤左右。以前患嚴重脂肪肝，如今完全沒有脂肪肝。過去是B型肝炎帶原者，現連續5年B型肝炎病毒檢出量為0，健康檢查更從過去三分之二紅字，如今幾乎都藍字。

找方法還是找藉口

很多人想運動，卻常常覺得自己根本找不出時間。透過「有肌勵」，蔡國圳想分享：「當你真心想做一件事，你一定會找到一個方法（當然包括時間），當你不是真心想要，你至少可以找到100個藉口！」

你不一定要跑步，但你可以選擇一個你真正喜歡丶有興趣的運動吧！只要願意堅持下去，並且用正確的方法，一定會看到堅持運動，為自己帶來的改變，不僅是身體健康，心情開朗，更會用正能量影響周遭更多的人。

這是用生命影響生命的過程，非常開心、內心充滿喜悅，造就自己丶也成就他人，何樂而不為呢？！把運動列為一個最重要丶且每天一定要做的事情，你一定會找到時間的！