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有片！15分鐘睡前拉伸 提高睡眠品質

聯合新聞網 / 江柏蓉
利用15分鐘的時間與自己對話，幫助身心靈達到寧靜，提升睡眠品質。圖/Canva
利用15分鐘的時間與自己對話，幫助身心靈達到寧靜，提升睡眠品質。圖/Canva

你是屬於關燈後馬上入睡的人嗎？如果你是屬於身體很累，卻怎麼睡都睡不好的人，那是因為你的肌肉不知道該休息了，導致無法入睡。今天的睡前拉伸，將幫助你放鬆心情、提高睡眠品質。

利用15分鐘的時間與自己對話，幫助身心靈達到寧靜，讓你的大腿肌、側腰肌、頸椎、脖子以及頭部適時放鬆。透過全身性的伸展，達到最輕鬆的狀態，有助於提升睡眠品質，現在就深吸一口氣，跟著草魚禾SU找回身體該有的平靜。

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