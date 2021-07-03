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沒基礎也能上手！跟著莎夏教練來場歡樂的芭蕾體雕
三級警戒期間，少了健身房的訓練器材，面對家中有限的空間及資源，對居家運動感到膩了嗎？7月3日晚上八點，全台最大女性健身社群「有肌勵」邀請健身教練Sasha Chen 莎夏，在粉絲專頁直播芭蕾體雕，來場既特別又歡樂的舞蹈時光！
曾為蔡依林舞蹈團隊的專業舞者，下定決心到研究所進修而離開團隊，兩年前隻身前往澳洲，卻在去年年初遇上新冠肺炎，讓以街舞授課的她失去收入，因為疫情帶來的不便，她開始接觸居家健身，開啟線上健身教練之路，擁有16年習舞及10年教課經驗的Sasha Chen 莎夏，希望能透過她的力量，鼓勵全家大小動起來。
別看到「芭蕾體雕」就害怕！這次的內容即使是沒接觸過的新手也能上手，不僅訓練核心、加強身體柔軟度，還能矯正姿勢不良等問題，記得準備瑜珈墊及一張有椅背的椅子，７月３日晚上八點，鎖定「有肌勵」粉絲專頁直播，跟著Sasha Chen 莎夏一起歡度週六夜晚！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
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