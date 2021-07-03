沒基礎也能上手！跟著莎夏教練來場歡樂的芭蕾體雕

健身教練邱于芳有著健美陽光的外型，然而她曾經受過厭食、暴食之苦，談起對身材的追求，從青少女時期就不斷嘗試和努力。然而用錯方法，使她患上厭食症，爾後又反彈變為暴食症，來來回回的變瘦又變胖，溜溜球效應讓她對身材管理感到灰心，最後從48公斤一路失控胖到了95公斤！

2021-07-01 09:13