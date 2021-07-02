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徵文活動／甩掉沉重人生，找回健康活力
你是否幻想過成為報導中的主角？全台最大女性健身社群「有肌勵」線上徵文正式啟動！希望能提供滿滿的正能量故事，鼓勵更多和你一樣認真努力的人，有更好的改變。
相信每個人在成長過程中，都有一段印象深刻且激勵人心的故事，如果你樂於分享，也樂於被看見，我們邀請你、你身旁的親友，成為「有肌勵」的新聞報導主角，讓你的動人故事被更多人看到。
只要你有運動習慣，願意分享如何找回健康，或是面對挫折的過往，那麼你就是我們要找的人！活動詳情請見「有肌勵」粉絲專頁，有意願者，歡迎主動私訊我們。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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IG：https://www.instagram.com/udnGpower
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