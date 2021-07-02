有片！15分鐘全身拉筋 美化線條、放鬆肌肉
誰說只有運動完才能拉筋？拉筋除了能避免運動傷害，也能讓身體更靈活，重點還能美化肌肉線條、放鬆肌肉！
15分鍾全身拉筋，會從頭部依序伸展到下半身，每個動作維持10秒鐘，不僅可以在運動後做全身性的放鬆，也適合當作早晨瑜珈喚醒身體。如果你有某些部位特別酸痛，也可以將動作時間拉長，舒緩更深層的肌肉，快跟著楊允兒UNA，一起伸展筋骨！
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