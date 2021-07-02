因為一對耳環走出憂鬱 Adorn：勇於嘗試就能成就更好的自己

曾遭到職場霸凌的Adorn，因為一副耳環改變了她，開啟賣耳環的創業之路，翻轉她的憂鬱人生。

過去的她害怕改變、不愛挑戰，這樣的保守性格讓Adorn極少社交，她是如何從自卑轉為自信，闖出自己的一片天？

身體亮起紅燈

Adorn接受全台女性最大健身社群「有肌勵」採訪，分享她成功蛻變、勇敢追夢的人生故事。

大學在上海就讀的Adorn，因為極大的課業壓力，導致內分泌失調，有將近半年的時間沒有生理期。

後來聽從醫生的建議，才踏入健身房開始運動，運動後的一個月，生理期如期報到，從此，她的週期都非常規律，才知道運動帶來的好處。

患有嚴重憂鬱

以前的Adorn沒有人生目標，總是依照父母的安排一步步升到大學，彷彿就像機器人一般不停的唸書、考試，卻從未想過自己要的是什麼。

大四那年，即將畢業的Adorn感到迷茫，她不知道自己能夠做什麼，也不想在毫無目標的狀態下繼續順從父母的要求出國留學，莫大的心理壓力讓她陷入嚴重憂鬱封閉自己，沒有心讀書，也拒絕與人接觸。

遭到職場霸凌

由於大學讀品牌設計管理系，為了確認自己的人生方向，Adorn決定從事相關科系的工作，她投遞一份健身房美編，對設計擁有獨特的想法的Adorn，卻成為主管的眼中釘，遭到職場上的言語霸凌。

這期間她自我懷疑了無數次，也拼命想證明自己的能力，卻屢遭打槍與陷害，甚至還要背黑鍋，這讓原本只想做好本分、認真工作的Adorn無力再撐下去，兩個月後，她選擇離開。

擺脫過去的自己

原本自卑的Adorn，收到朋友送的一對長款耳環，戴上去後整個人耳目一新、變得更有自信，才發現原來自己可以不一樣！

從那刻起，Adorn決心改變自己，由外而內嘗試不一樣的風格，也開啟她的創業之路，她希望透過她的力量，賦予耳環更多價值，幫助像她一樣自卑的女孩，透過打扮找回自信。

因為比基尼變得更健康

找到前進方向的Adorn心靈上有了寄託，罹患一年的憂鬱症痊癒了，今年年初，因為想穿上比基尼，開始接觸居家運動。

Adorn靠著堅強毅力與均衡飲食努力了三個月，不僅增肌，體脂也下降4%，成功擁有好身材的她，想把這股力量帶給大家，成為更好的自己。

透過「有肌勵」Adorn想鼓勵更多人：

不要把自己鎖在狹隘的空間裡，勇敢嘗試各種事物，不管任何事，只要邁出第一步，就有機會成就更好的自己。