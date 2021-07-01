有片！全身燃脂 超級爆汗操
想趁著居家防疫期間，加強運動強度鍛鍊自己嗎？今天的五分鐘全身燃脂超級爆汗操，絕對讓你超有感！
影片中1+1，共8個動作，持續15秒，中間不休息，全部做完後可以重複3到4組，做完保證超級爆汗，超級暢快！想挑戰高效燃脂組合運動的你，快跟著ItsYou Studio的雷雷教練一起動起來！
想了解更多健身訓練影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起炸裂身體！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言