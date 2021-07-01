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從厭食到暴食症　邱于芳靠重訓打敗「溜溜球效應」　如今三餐正常吃、練出微笑線！

聯合新聞網 / 陳怡雯
邱于芳靠著健身，走出與體重機數字對抗的壓力，活出自信人生！圖片由邱于芳授權「有肌勵」刊登
邱于芳靠著健身，走出與體重機數字對抗的壓力，活出自信人生！圖片由邱于芳授權「有肌勵」刊登

健身教練邱于芳有著健美陽光的外型，然而她曾經受過厭食、暴食之苦，談起對身材的追求，從青少女時期就不斷嘗試和努力。

然而用錯方法，使她患上厭食症，爾後又反彈變為暴食症，來來回回的變瘦又變胖，溜溜球效應讓她對身材管理感到灰心，最後從48公斤一路失控胖到了95公斤！

受明星病態審美觀影響的少女

邱于芳接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她透過運動以及飲食控制，重新學會掌控身體，活得更自由自在的故事。

談起荳蔻年華，最是在意同儕眼光，邱于芳說，女孩們對於美的標準，從電視所見的大眾流行明星而來。

然而當年健身觀念還不普及，女明星公開談論維持身材的方法，竟是以極少量進食，甚至將食物過水去油的病態飲食控制而達成。

高中女學生們群起傚仿，邱于芳也不例外，對於吃進肚子裡的食物錙銖必較、充滿壓力，最後得到厭食症。

對食物的焦慮導致進食失調

回想起厭食症的時期，邱于芳一天只吃一餐，吃下去又忍不住去催吐，由於肌肉量所剩無幾，即使瘦到48公斤，仍對鬆軟的身形不滿意。

邱于芳感嘆地說，很開心看到台灣這幾年的健身資訊越來越發達，談論正確運動與飲食觀念的社群也變多。

也不過才六、七年前，台灣對於女生的減重觀念，仍多環繞在少吃多動的主題，這邊的運動又單純著重於有氧。

25歲以前，邱于芳靠著少吃多有氧運動就會瘦，然而過了25歲，代謝大幅下降後，發現同樣的方式已經不管用，彷彿喝水都會胖。

由於常年保持在減重狀態，心裡累積而來的壓力，厭食症最後竟反彈為暴食症！

原來我可以正常吃三餐

一輩子都在跟自己的體重戰鬥，邱于芳受夠了對萬事萬物怯懦畏懼的自己，深怕做什麼都有可能變胖，也不想再看到體重如溜溜球般直上直下。

她踏進健身房，尋求專業教練的幫助，開始重訓後，發現只要學會正確的飲食，三餐不僅可以正常吃，還可以吃很飽！

兩年半的時間裡，邱于芳說學會從體重機上的數字迷思走出來，如今得到理想的體型，體脂降到了正常數值。

她說，健身最可貴的除了得到健康的身體，還有心態的改變，如今充滿自信、活得自律，是她更寶貴的收穫。

想再多，不如先開始再說

聊起堅持不懈的關鍵，邱于芳建議想要減重的人，可以讓周邊的人知道，營造出讓你不能輕言放棄的環境。

透過「有肌勵」，邱于芳想鼓勵更多人：

不一定要很厲害才開始，妳要先開始才會變厲害！

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