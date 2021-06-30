聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片！比徒手更有效 輕重量阻力全身間歇訓練
居家防疫期間，少了健身房的加持，但又想透過器材來增加強度訓練？今天的運動會用到輕重量的啞鈴來輔助，比徒手運動更有效！
影片中四個動作，分別重點訓練到腹部、背部及核心，每個動作20秒，中間休息10秒，總共4個循環，共8分鐘，快拿起你的啞鈴，或是任何輕重量的替代物，跟著Iron士倫一起動起來！
想了解更多健身訓練影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，燃脂運動練起來！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言