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有片！比徒手更有效 輕重量阻力全身間歇訓練

聯合新聞網 / 江柏蓉
跟著影片4個動作，比徒手更有效的輕重量阻力全身間歇訓練。圖/Canva
跟著影片4個動作，比徒手更有效的輕重量阻力全身間歇訓練。圖/Canva

居家防疫期間，少了健身房的加持，但又想透過器材來增加強度訓練？今天的運動會用到輕重量的啞鈴來輔助，比徒手運動更有效！

影片中四個動作，分別重點訓練到腹部、背部及核心，每個動作20秒，中間休息10秒，總共4個循環，共8分鐘，快拿起你的啞鈴，或是任何輕重量的替代物，跟著Iron士倫一起動起來！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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