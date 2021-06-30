有片！比徒手更有效 輕重量阻力全身間歇訓練

從事新娘秘書長達十年的曾莉娟，在網路上有著「變身新秘」的封號，她靠著一雙巧手，為上百位女孩在人生最重要的那一天，變身為最美的公主！儘管專業在身，她卻曾因為產後走樣的身材，受到新娘親友的質疑，讓她深刻體悟到，在看重外表的產業，別人會因為外在影響對妳內在的評斷。

2021-06-29 09:39