保險業務員自創運動服飾品牌 羅珮華：「喜歡穿著運動服的自己」

有多少人曾因為一句話，導致心靈受傷，過去陽光、開朗的羅珮華，曾因身材遭受負面評價，導致內分泌失調，開始爆痘爛臉。

為了變瘦、變美，努力重訓一年，卻毫無成果，一度想放棄的羅珮華，一路上是怎麼調整心態、重新出發，最後還自創運動服飾品牌，成為自己的老闆？

內分泌失調導致爆痘爛臉

今年28歲的羅珮華，原本是一位保險業務員，後來自創運動服飾品牌，當起老闆娘，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」的採訪時，她回想起，大三時期，最痛苦的回憶。

大三那一年，當時的男友總是給羅珮華的身材負面評價，情竇初開的她，又容易把男友的話放在心上，漸漸地對自己失去了自信、充滿自卑感。

言語、課業的雙重壓力，讓羅珮華開始內分泌失調，臉上開始爆痘，求助皮膚科都沒有用，嚴重到連自己看了都害怕，甚至朋友約出門，也是想盡辦法推託，朋友好心詢問皮膚狀況，羅珮華卻自卑到分不清是關心還是嘲笑。

認為外表是一切

皮膚狀況極差、失去自信的羅珮華，找打工時頻頻失利，總想著是不是要有漂亮臉蛋、好身材，做事才會順遂？

強烈的負面感席捲而來，讓羅珮華開始以外表當作標準，去衡量這個世界。

因為一直沒有運動習慣，加上吃貨個性，讓身材開始走樣，羅珮華沒辦法接受這樣的自己，於是踏上「錯誤」的減肥之路，從網路、電視廣告上，找尋快速瘦身的方法，但就是沒有瘦，直到因緣際會下，接觸了重訓。

努力卻沒有成果

羅珮華笑說，重訓這件事，是她到目前為止，持續最久的一件事，過去長達一年，她都靠著健身影片，自主學習重訓方法。

沒想到，努力了將近一年，羅珮華體態毫無變化，體重居然還不減反增，這是她第一次這麼受傷、這麼想放棄一件事情。

所幸，平常運動的地方，有位教練建議羅珮華可以先嘗試短期的專業課程，羅珮華接受建議，報名課程後，才驚覺，原來以前都是在「瞎練」。

終於找到訣竅的羅珮華，重訓效果有成，也能夠正確使用健身器材，悔恨當初的自己，為什麼沒有早點找尋正確的方法。

健身也健心

起初，開始運動只是為了外表，在健身過程中，羅珮華慢慢轉變心態，她認為「美」這件事應該要由自己來定義，只要能夠接受眼中的自己，那就是自己所認定的美麗。

羅珮華在開始運動後，變得喜歡買運動服飾，後來決定要自創品牌，鼓勵像她一樣容易被言語影響的女生，或是無法定義自己美麗的女生。

從材質、版型、樣式，羅珮華都要親自和廠商一一討論，還要兼具舒適度、時尚感、機能性，羅珮華的超高標準，讓品牌籌備了將近一年多，才正式上線，還兼任模特兒、出貨客服和管理賣場，每件事堅持親力親為，都是為了讓品牌理念正確的被傳達。

鼓勵你的話

透過健身，羅珮華重新找回自信，她喜歡看著穿上運動服飾的自己，是那麼的陽光、美麗。

因為太懂那種努力過後，卻毫無成果的感受，羅珮華真心建議健身初學者，一定要找到對的方法、對的人來指導。

透過「有肌勵」，羅珮華想告訴更多人：「女生們應該活得更有自信，每個人都是獨特的，只要妳能接受自己，那就是幫自己定義美麗這件事。」